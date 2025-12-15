Bung Towel terminó de criticar a Indra Sjafri después de que la selección nacional de Indonesia fracasara estrepitosamente en los SEA Games de 2025.

VIVA – Falla Selección Nacional de Indonesia U22 en Juegos del MAR 2025 provocó duras críticas por parte de los observadores del fútbol Toalla de tapón. Evaluó los resultados obtenidos por el equipo de Garuda Muda bajo su dirección Indra Sjafri lejos de las expectativas, especialmente el estatus de Indonesia como campeón defensor.

En los SEA Games de 2025, la selección nacional sub-22 de Indonesia aspira a conseguir los mejores resultados. Sin embargo, la realidad sobre el terreno dice lo contrario. Indonesia quedó eliminada en la fase de grupos tras sólo lograr una victoria y una derrota. La victoria sobre Myanmar no fue suficiente para salvar la clasificación de Garuda Muda porque perdió por diferencia de goles ante Malasia.

Bung Towel ve esta actuación como una prueba de que la capacidad de Indra Sjafri como entrenadora ha alcanzado su punto máximo. Destacó que la época dorada del entrenador ya pasó, aunque no se puede ignorar la trayectoria anterior de Indra Sjafri.

Indra Sjafri, entrenadora de la selección nacional sub-22 de Indonesia

«En mi opinión (Indra Sjafri) está estancada, hay un momento», subrayó Bung Towel sobre la entrenadora de la selección indonesia sub-22, Indra Sjafri, en un programa de televisión privado el lunes 15 de diciembre de 2025.

Bung Towel admitió que Indra Sjafri había logrado grandes logros, incluido llevar a Indonesia a ganar el oro en los SEA Games. Sin embargo, según él, este éxito no puede seguir sirviendo de excusa para mantener la misma elección sin una evaluación exhaustiva.

También destacó el patrón de designación de entrenadores que consideró estancado. Según Bung Towel, la decisión del PSSI de confiar la selección sub-22 a Indra Sjafri refleja de nuevo su falta de coraje para abrir oportunidades a otros entrenadores.

«En nuestro mapa de entrenadores de fútbol existe un riesgo, como si no hubiera otros entrenadores», afirmó Bung Towel.

«Indra Sjafri tiene un buen historial, sí, porque él tuvo la oportunidad, otros no la tuvieron», continuó.

Esta crítica se dirigió a la dirección del PSSI, que se consideraba demasiado dependiente de un solo nombre. Bung Towel cree que este tipo de enfoque podría en realidad obstaculizar la regeneración de los entrenadores y la renovación de ideas en el desarrollo de la selección nacional.

Duelo Selección Indonesia Sub-22 vs Myanmar Sub-22 Foto : Instagram @timnasindonesia

Según él, el fracaso en los SEA Games de 2025 debería ser un momento de reflexión. Se pidió al PSSI que tuviera el coraje de buscar nuevas figuras que pudieran aportar nuevas ideas y responder a los desafíos del fútbol moderno, especialmente a nivel juvenil.