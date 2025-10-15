BUMN Holding IFG Life Records obtiene ganancias de 465,4 mil millones de IDR en el tercer trimestre de 2025

Jacarta – Miembro del holding BUMN Indonesia Financial Group (IFG), Seguro de vida PT IFG (Vida IFG), grabado con éxito dos integral alcanza IDR 465,4 mil millones el Curtal III-2025.

El secretario corporativo de IFG Life, Gatot Haryadi, confirmó que el desempeño financiero de IFG Life durante enero-septiembre de 2025 ha mostrado una tendencia positiva.

«Los ingresos por primas consolidados alcanzaron los 3,74 billones de IDR, un aumento del 4,5 por ciento o 165 mil millones de IDR en comparación con el mismo período del año pasado, que fue de 3,58 billones de IDR», dijo Gatot en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Se registró que este logro de crecimiento de las primas fue mayor que el crecimiento de las primas de la industria de seguros nacional, que fue de sólo el 3,6 por ciento. Aparte de eso, en el período enero-septiembre de 2025, IFG Life también registró una pérdida después de impuestos de 119 mil millones de IDR.

Mientras tanto, en términos de reclamaciones, IFG Life ha distribuido pagos por valor de 22,5 billones de rupias a más de 450.000 participantes. Esta realización es un récord desde la fundación de la empresa, es decir, desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2025.

«IFG Life también registró un patrimonio de 5,96 billones de rupias», dijo Gatot.

Este desempeño financiero también está respaldado por el Índice de Adecuación de Capital (RBC) del 214,97 por ciento, muy por encima del límite mínimo del OJK del 120 por ciento. Gatot afirmó que este logro indica que los fundamentos financieros de IFG Life siguen siendo sólidos.

«Para IFG Life, la confianza del cliente es el mayor activo. IFG Life seguirá defendiendo los principios de buena gobernanza y prudencia en cada política comercial, y garantizará que las obligaciones en forma de pagos de siniestros a los asegurados se cumplan a tiempo», afirmó.

Se sabe que la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) ha establecido un límite de capital mínimo para las compañías de seguros de vida comerciales de 500 mil millones de IDR en 2026 y 1 billón de IDR en 2028. Por lo tanto, el capital de IFG Life se registra muy por encima del umbral mínimo estipulado por la OJK.