Bumi Resources gana 2 premios BISRA 2025 gracias a esto

Jacarta – PT Bumi Recursos Tbk. (BUMI) logró un logro al ganar el premio Campeón de Oro por Programa RSE de Conservación de Manglares y Desarrollo Comunitario en Bungin Beach en el evento del Premio Bisnis Indonesia CSR (BISRA) 2025.

El premio Gold Champion se otorga a través de una serie de evaluaciones que incluyen informe de evaluación programa, evaluación Retorno Social de la Inversión (SROI)así como una presentación y sesión de preguntas y respuestas con el jurado de BISRA 2025.

Citado el viernes 24 de octubre de 2025, a través del programa de Conservación de Manglares y Desarrollo Comunitario que se ejecuta desde 2023, BUMI ha plantado 30.375 manglares. Rhizophora en zonas afectadas por la abrasión.

Además de funcionar como barrera contra la abrasión, se estima que la plantación puede absorber hasta 33 toneladas de CO₂e. De aspecto empoderamiento comunidad, este programa también logró formar un grupo objetivo, a saber, el Grupo Mutiara Bungin Jaya, que estaba formado por mujeres del PKK de la costa de Muara Bungin.

Y a lo largo de 2024, los ingresos del grupo aumentarán de 9,6 millones de rupias a 21,03 millones de rupias o un aumento del 119 por ciento, además de ayudarlos en el procesamiento de la legalidad empresarial, desde el número de identificación comercial (NIB) hasta el proceso de obtención de PIRT y certificación halal.

Además de los grupos asistidos, BUMI también fortaleció y mejoró la calidad del Grupo de Agricultores Forestales de Mina Bakti, donde en el primer año KTH recibió provisión y capacitación para llevar a cabo un buen y correcto cultivo de manglares a partir de la selección de semillas, la ecualización, las plántulas listas para ser plantadas y el seguimiento y evaluación.

Para respaldar esto, BUMI proporciona dos unidades de siembra, siembra sumergida para manglares rhizophora y siembra seca para manglares avicennia, BUMI también brinda capacitación sobre el cultivo de cangrejos de caparazón blando para aumentar los ingresos del KTH.

La consecución de este premio es una prueba clara de la coherencia de BUMI a la hora de integrar los principios de sostenibilidad en todas las líneas de negocio, así como de fortalecer el compromiso de la empresa para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la implementación de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

En el futuro, BUMI seguirá ampliando el impacto positivo de los programas de RSE y el medio ambiente, no sólo para la comunidad circundante, sino también para mantener la sostenibilidad del ecosistema para las generaciones futuras.