Bulog garantiza que las reservas de arroz en Sumatra sean seguras para los residentes afectados por el desastre

Bandung, VIVA – Perum Bulog garantiza que la disponibilidad de arroz en la región de Sumatra sea segura y suficiente, especialmente para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por desastres naturales. Esta medida se adoptó como una forma de apoyo gubernamental para mantener la seguridad alimentaria en zonas propensas a desastres.

Lea también: El Ministro de Agricultura, Amran, informa a Prabowo que las existencias de alimentos ascienden a 3,4 millones de toneladas, las más altas de los últimos 23 años



El director principal de Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dijo: caldo de arroz Actualmente, el nivel de bulog en varias provincias de Sumatra es suficiente. En la provincia de Aceh, los suministros de arroz alcanzaron alrededor de 97.000 toneladas, en Sumatra del Norte unas 25.000 toneladas y en Sumatra Occidental unas 9.000 toneladas.



Director principal de Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani

Lea también: El Ministro de Agricultura, Andi Amran, garantiza existencias seguras de arroz para Navidad y Año Nuevo de 2025



«De acuerdo con las instrucciones del presidente, estamos duplicando las reservas para el apoyo de socorro en casos de desastre, especialmente en tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental», dijo Ahmad en la ciudad de Bandung, Java Occidental, el domingo (28/12/2025).

Explicó que el suministro de arroz se realizó en base a solicitudes oficiales de los gobiernos regionales, incluidos gobernadores, regentes y alcaldes. Este mecanismo se implementa para garantizar que se mantengan los suministros de alimentos y que no haya escasez en las áreas afectadas por desastres.

Lea también: En busca de la autosuficiencia alimentaria, Prabowo corta la cadena de distribución de fertilizantes



«Para la región de Sumatra, estamos aumentando las existencias hasta tres veces la solicitud inicial del gobierno regional. Si la solicitud es de mil toneladas, prepararemos hasta tres mil toneladas», dijo Ahmad.

En el proceso de distribución de la ayuda, Bulog también hizo sinergias con el TNI, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB). Esta colaboración se llevó a cabo para acelerar la distribución de ayuda a las zonas afectadas, incluidas las zonas de difícil acceso debido a daños en la infraestructura.

Para la distribución del arroz y la logística se utilizan diversos medios de transporte, desde aviones y helicópteros hasta barcos de la Armada de Indonesia. Este esfuerzo se hace para que las personas necesitadas puedan recibir asistencia de inmediato.

«Esta cantidad es muy suficiente. El principal desafío en este momento es el proceso de distribución porque todavía hay cortes de acceso por carretera y limitaciones geográficas», afirmó.

Ahmad añadió que en varias zonas remotas, el personal del TNI incluso tuvo que utilizar motos de cross para distribuir arroz y logística a aldeas de difícil acceso.

«La distribución de ayuda continúa porque todavía hay personas que necesitan asistencia en las zonas afectadas por el desastre», afirmó. (Fuente ANTARA)