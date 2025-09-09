Bulog continúa fomentando la expansión de la red SPHP, los precios comenzaron a caer en cientos de regiones

VIVA – esfuerzos de control de precios alimentoespecíficamente arrozseguir haciendo por Bullog Aunque el precio de los precios del arroz en el mercado ha disminuido. Basado en la exposición de BPS, a través de una reunión de coordinación de control Inflación La región, obtenida, los últimos datos muestran que el número de distritos/ciudades que experimentaron un aumento en los precios del arroz disminuyó considerablemente. Si hace dos semanas se incrementan 214 regencias/ciudades, ahora la cifra se reduce a solo 100 distritos/ciudades. Por el contrario, la tendencia de disminución del precio también está muy extendida. Desde anteriormente solo ocurrió en 58 distritos/ciudades, la semana pasada la reducción de los precios del arroz se registró en 105 distritos/ciudades.

«Perum Bulog continuará asegurando que los pasos para controlar la inflación del arroz se ejecuten de manera consistente. La disminución en la cantidad de regiones que experimentan aumentos de precios, así como una disminución generalizada de los precios muestran que las intervenciones que hacemos están comenzando a ser efectivas. Continuaremos fortaleciendo la distribución, expandir el mercado y coordinar con varias partes para que el precio del arroz permanezca controlado», dijo el director de Bulog Perum, Ahmad Ramad Ramad.

La semana pasada, Bulog tomó medidas estratégicas al expandir la red de ventas de arroz SPHP (estabilización de los precios de suministro y alimentos) a los mercados estratégicos, incluidos los incluidos en la grabación de los paneles SP2KP del Ministerio de Comercio. Este paso se toma para que las personas sean más fáciles de obtener arroz a precios asequibles en las ubicaciones principales que afectan el movimiento del índice de precios.

Además, también se prestó atención especial a 214 distritos/ciudades que previamente habían experimentado un aumento en los precios del arroz. Bulog coloca estas áreas como una prioridad para la intervención a través de la distribución de arroz SPHP más masiva, para reducir el precio de la agitación a nivel del consumidor.

Los esfuerzos de control no se llevan a cabo solos. Bulog coordinó activamente con ministros/instituciones cruzadas, tanto a nivel central como regional, incluida la sinergia de Penhalix en colaboración con TNI y Polri, Cendikiawan, minoristas modernos, minoristas en mercados tradicionales y KDMP (cooperativas de la aldea roja y blanca). La participación de este aparato tiene como objetivo fortalecer la distribución suave, mantener la seguridad de la cadena de suministro, para garantizar que el programa de movimiento de alimentos baratos (GPM) funcione ordenado en el campo.

Además, este control de inflación de alimentos también se discutió a fondo en la reunión nacional de coordinación con la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), la Agencia Central de Estadística (BPS), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Asuntos Interiores, el Ministerio de Alimentos Coordinadores y el Bulog Perum. Los resultados de la reunión confirmaron que el éxito en la supresión de la inflación no podía verse como el logro de una institución, sino el trabajo colectivo de todas las partes que se movieron simultáneamente aguas arriba o aguas abajo.

Rizal agregó: «Hacemos hincapié en que el control de la inflación de los alimentos, especialmente el arroz, es el resultado del trabajo conjunto gracias a la coordinación y la sinergia de Pentahelix. Bulog es solo una de las partes importantes del ecosistema. El campo y, por supuesto, por la coordinación y el control del Ministro de Alimentos Coordinadores, todos están interesados ​​y complementarios.

Los resultados registrados esta semana son una señal positiva de que la intervención del mercado no es en vano. La disminución de los precios del arroz en 105 distritos/ciudades, así como la disminución en el número de regiones con aumentos de precios a la mitad de las dos semanas anteriores es un logro importante. Esto muestra que el mecanismo de mercado comenzó a responder a la disponibilidad de un suministro más suave y asequible.

Bulog se asegura de que este paso de estabilización continúe. No solo fortalece la red de distribución, sino que también mantiene la consistencia de las existencias nacionales de arroz en cantidades suficientes. La disponibilidad de suministro será la clave principal para que esta tendencia positiva continúe, de modo que la inflación de los alimentos, especialmente el arroz, se puede reducir a un nivel seguro y controlado.