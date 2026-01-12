Bulog Boss sugiere que las personas pueden comprar arroz SPHP en más de 2 paquetes por persona, esta es la razón

Jacarta – La Agencia de Asuntos Logísticos de Perum sugiere que el público pueda comprar arroz Estabilización de la oferta y los precios Alimento (PHP) más de dos paquetes por persona. El objetivo es mejorar la distribución y al mismo tiempo ampliar el acceso a alimentos asequibles.

Director Principal de Perum Oficina de Logística Ahmad Rizal Ramdhani dijo que la propuesta para aumentar la cuota de compra de arroz SPHP se presentará primero a la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas). De este modo, las políticas se coordinan y apoyan la eficacia de la distribución de alimentos, que es un subsidio del Gobierno.

«Sí, con suerte (todos pueden comprar más de dos paquetes de arroz SPHP). Primero lo enviaremos a Bapanas para que también haya mucha facturación», dijo Rizal cuando se reunió al margen de la reunión nacional de trabajo con todos los niveles titulada Evaluación de desempeño 2025 y Plan de trabajo 2026 en Yakarta, citado el lunes 12 de enero de 2026.

Dijo que la política de compra de arroz SPHP por encima de dos paquetes se había implementado anteriormente en zonas subdesarrolladas, fronterizas, ultraperiféricas y fronterizas (3TP). Este es un esfuerzo por mantener precios de alimentos asequibles para toda la comunidad.

Rizal enfatizó que la política fue preparada para fortalecer la distribución de arroz del programa SPHP, donde la cantidad real de arroz subsidiado a lo largo de 2025 alcanzará las 802.939 toneladas desde el objetivo de 1,5 millones de toneladas.

Mientras tanto, Bulog tiene como objetivo la distribución de arroz SPHP en 2026 de 1,5 millones de toneladas, que está previsto que se realice de forma continua durante todo el año sin interrupción como en el patrón anterior. Este objetivo no es diferente del del año anterior.

La distribución de arroz SPHP está diseñada para realizarse de enero a diciembre de 2026 para que la distribución sea más estable, no se detenga temporalmente y pueda responder a las necesidades del mercado.

Según él, la evaluación mostró que la distribución anterior del SPHP no había sido óptima porque la implementación estaba fragmentada y se había detenido durante varios meses, por lo que la distribución real estaba lejos del objetivo fijado por el gobierno.

En el futuro, dijo Rizal, el mecanismo de distribución del SPHP seguirá siendo el mismo pero se flexibilizará, especialmente en lo que respecta al número de compras por persona, para que la distribución sea más efectiva y equitativa.

«La distribución de arroz SPHP de este año tiene como objetivo 1,5 millones de toneladas en el futuro, estrategia que implementaremos durante todo el año. Por lo tanto, no se cortará como la última vez», dijo Rizal.