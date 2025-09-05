BULOG Asegúrese de que se mantenga la calidad del stock nacional de arroz

VIVA – Respondiendo a las noticias que circulan sobre la calidad arroz BullogPerum Bulog proporciona una explicación para que la comunidad obtenga información precisa y proporcional.

En la actualidad Bulog Perum controla el stock de arroz hasta 3.9 millones de toneladas. De esta cantidad, alrededor de 2.95 millones de toneladas o 75 por ciento es el resultado de la adquisición nacional, mientras que el resto proviene de la adquisición extranjera que se lleva a cabo en base a las tareas gubernamentales a fines de 2024. Todas las acciones administradas por Bulog están estrechamente protegidas para continuar cumpliendo estándares de calidad y consumo.

«De las existencias totales de las reservas de arroz del gobierno (CBP) que actualmente está controlada por Bulog, que es de 3.9 millones de toneladas de arroz, hay arroz que recibe prioridad para tomar un paso reprocesivo inmediatamente. Reprisas, es decir, los pasos tomados como una acción para reparar el arroz para que la calidad se mantenga, se puede canalizar y ser factible para el consumo.

Al mantener la calidad del arroz en el almacén, Bulog tiene procedimientos regulares de mantenimiento de arroz en el almacén y tiene un mecanismo de control de calidad estricto a través del Sistema Integrado de Gestión de Plagas (PHGT), a saber, llevando a cabo diversas acciones de mantenimiento, desde rociar para la prevención de plagas, la fumigación si hay indicaciones de ataques de plagas, hasta el monitoreo diario de las condiciones de la casa y los entornos de almacenamiento. Las pruebas de laboratorio también se llevan a cabo para garantizar la viabilidad del consumo. Todos estos pasos son una forma del compromiso de Bulog para garantizar que el stock de arroz administrado permanezca higiénico, seguro y calidad.

El director de Perum Bulog agregó: «Bulog asegura que todo el arroz se distribuya a los programas gubernamentales, tanto a través de la estabilización de la oferta como a los precios Alimento (SPHP) y asistencia alimentaria (Banpang), siempre a través de la cantidad y los controles de calidad antes del reembolso. Bulog se compromete a garantizar que el arroz que llegue a la comunidad siempre esté en buenas condiciones y sea adecuada para el consumo «, dijo Rizal.

Para garantizar la seguridad alimentaria, Bulog verifica periódicamente la calidad del arroz en el laboratorio acreditado nacional. Las últimas pruebas de laboratorio realizadas en agosto de 2025, a saber, el laboratorio de Pt. Saraswanti Indo Genetech y Laboratorio de Pt. Sucofindo, muestra que el arroz almacenado en el almacén Bulog tiene un contenido que aún cumple con los requisitos especificados.

Como una comida alimentaria que obtiene un mandato para mantener la estabilidad del suministro y el precio de los alimentos nacionales, Bulog Perum se compromete a continuar asegurando que el arroz que se administra y distribuye esté en las mejores condiciones, de modo que se mantenga la confianza pública en la disponibilidad, negligencia y calidad nacional de alimentos.