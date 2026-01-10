Bulog añadirá 50.000 toneladas de arroz a las zonas de desastre de Aceh durante el Ramadán

Jacarta – Agencia de Asuntos Logísticos de Perum o Oficina de Logísticaasegurando que habrá 50 mil toneladas adicionales arroz a la Provincia Aceh fortalecer existencias alimentos en la recuperación de desastres después de inundaciones y deslizamientos de tierra y para satisfacer las necesidades Ramadán hasta Eid al-Fitr 2026.

Lea también: Precios de chiles, huevos y pollo han vuelto a bajar, consulta el listado completo



El director principal de Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dijo que actualmente las reservas gubernamentales totales de arroz (CBP) disponibles en Aceh se registraron en 64.889 toneladas, lo que se consideró suficiente como base inicial para fortalecer las existencias regionales.

«Impulsaremos esto nuevamente a alrededor de 50 mil toneladas para que la posición sea realmente segura por encima de 100 mil toneladas», dijo Rizal en una conferencia de prensa sobre los últimos avances en la gestión de desastres en la región de Sumatra celebrada en la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) de Graha, Yakarta, citada el sábado 10 de enero de 2026.

Lea también: Se logra la autosuficiencia, el jefe de Bapanas anuncia que el excedente de arroz aumenta un 243 por ciento



Dijo que esta medida se tomó para mantener la disponibilidad de suministros de arroz y la estabilidad de precios. Además de garantizar que el pueblo de Aceh siga recibiendo alimentos básicos de manera uniforme en medio de la recuperación del desastre y dar la bienvenida al mes sagrado del Ramadán.

Destacó que el suministro adicional de alrededor de 50 mil toneladas de arroz garantizaría que las reservas totales en Aceh fueran superiores a 100 mil toneladas para que las condiciones logísticas fueran verdaderamente seguras. Además de arroz, Bulog también está preparando aceite de cocina con una reserva de 307.220 litros para satisfacer las necesidades de la población de la provincia.

Lea también: Precios del chile, huevos y pollo han vuelto a bajar, consulta la lista completa



Rizal dijo además que durante el manejo de los desastres naturales durante el período de respuesta de emergencia, Bulog había distribuido reservas de arroz del gobierno a las comunidades afectadas en Aceh con una distribución total que alcanzó las 12.561 toneladas.

Mientras tanto, las reservas regionales de arroz distribuidas a través del gobierno local ascienden a 154 toneladas como parte del apoyo logístico de emergencia.

«Luego, específicamente para Aceh, de acuerdo con la solicitud del Gobernador de Aceh (Muzakir Manaf), ayer pidió 5 mil toneladas adicionales (de arroz). Y lo hemos enviado, gracias a Dios, se ha distribuido a cada distrito/ciudad», explicó Rizal.

Además de eso, añadió Rizal, según las instrucciones del presidente Prabowo Subianto se ha distribuido en Aceh ayuda alimentaria de arroz con un total de 8.922 toneladas para fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad. Bulog también distribuyó ayuda alimentaria en forma de 1.784 litros de aceite de cocina para satisfacer las necesidades básicas de los residentes afectados por el desastre.