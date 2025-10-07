Bulls Trade Pitch los aterriza

El Bulls de Chicago Se dirigen a la temporada 2025–26 decidida a tomar su sequía de playoffs de tres años. Pero mientras se han reestructurado con jóvenes talentos, una nueva idea comercial sugiere el Toros podría hacer otro movimiento importante, esta vez involucrando Nikola Vucevic.

Nathaniel Holloway de Athlon Sports recientemente flotó la idea del Pacers de Indiana Explorando un acuerdo para Vucevic, que está ingresando el último año de su contrato. El comercio hipotético enviaría el centro veterano a Indiana a cambio de OBI Toppin y Jarace Walker – un combinado $ 85 millones en valor del jugador entre sus ofertas actuales y futuras.

Al pie de la letra, es un concepto intrigante. Pero con Tyrese Haliburton Deje de lado indefinidamente después de su lesión en Aquiles, la perspectiva a corto plazo de los Pacers se ve muy diferente, y eso cambia cuán realista es realmente este comercio.

El simulacro de comercio

Marcapasos recibir: Nikola Vucevic, borrador de compensación

Toros recibir: Obi Toppin, Jarace Walker

El acuerdo le daría a Chicago dos delanteros atléticos que se ajustan a su movimiento juvenil en curso. Para Indiana, proporcionaría a un hombre grande experimentado para llenar el vacío dejado por Myles Turnerquien se unió al Milwaukee Bucks en agencia libre.

En el papel, el marco equilibra la experiencia y la ventaja. Pero cuando cavas más profundo, comienza a sentirse como un desajuste de prioridades.

Por qué no se suma a Indiana

En circunstancias normales, Vucevic podría ayudar a estabilizar la cancha delantera de Indiana y llevar la puntuación veterana a un equipo de playoffs. Pero esta versión del Marcapasos No es probable que se confirme en 2025–26. Con Haliburton recuperándose de un Aquiles desgarrado y se espera que la mayoría, si no todas, de la temporada, el techo de Indiana ha caído considerablemente.

El comercio de dos delanteros de rotación por un centro de 33 años en un acuerdo que expira no se alinea con sus objetivos a largo plazo.

De hecho, Obi Toppin ha sido un contribuyente valioso desde que llegó a Indiana, jugando un papel clave durante las finales del año pasado mientras promediando 10.5 puntos, 4.0 rebotes y 36.5% de tres. Jarace Walker, mientras tanto, solo tiene 22 años y sigue desarrollándose. Ambos jugadores se ajustan a la línea de tiempo de los Pacers: Vucevic no.

A menos que la oficina principal planee reorganizar sobre la marcha y extender Vucevic, hay poca lógica en entregar a dos jóvenes delanteros para un alquiler.

Por qué funciona para los toros

Desde la perspectiva de los Bulls, este tipo de pistas de movimiento. Chicago ha estado explorando silenciosamente formas de pasar de Vucevic por un tiempo. Mientras todavía es productivo, promediando 18.5 puntos y 10.1 rebotes la temporada pasada: su ajuste junto a Josh Giddey, Coby Whitey novato Matthew Buzel nunca ha sido ideal.

Obtener dos delanteros listos para la rotación con atletismo y espacio para el piso le daría al Toros Flexibilidad y juventud, algo que les ha faltado en los últimos años.

Dicho esto, Chicago podría preferir esperar. A medida que se desarrolla la temporada, un contendiente podría desesperarse fácilmente por la profundidad de la cancha delantera y estar dispuesto a ofrecer un mejor paquete para el contrato expirador de Vucevic.

El resultado final de los Bulls

En última instancia, este simulacro de comercio se siente como un acuerdo que beneficia más a Chicago que Indiana.

El Marcapasos Tenga pocos incentivos para hacer un movimiento a corto plazo, mientras que Haliburton se recupera, y la aparición de Toppin como contribuyente constante lo hace difícil de moverse. Para el TorosSin embargo, es otro recordatorio de que el valor comercial de Vucevic pronto puede alcanzar su punto máximo, y que un equipo hambriento de playoffs podría venir a llamar antes de la fecha límite.

Si eso sucede, Chicago estará listo.