Bulls Prospect hace que G de la liga G a pesar de perder dos dedos

En el tramo de la temporada 2024-25, el Chicago Bulls ‘ La afiliada de la Liga G, los Windy City Bulls, adquirieron un jugador con solo ocho dedos.

Yor Anei, un graduado de DePaul a través del estado de Oklahoma y SMU, estaba jugando en su segunda temporada profesional, y su segundo en la Liga G. Ya había pasado tiempo con el Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Pacers de Indiana y New York Knicks Organizaciones: cuando Windy City lo recogió a fines de febrero, fue su tercer equipo de la temporada.

ANEI – quien perdió el índice y los dedos intermedios en su mano derecha en un accidente con una licuadora Cuando tenía unos dos años, está forjando una carrera profesional en el alcance directo de múltiples franquicias de la NBA a pesar de carecer de dos dedos en su mano derecha. Comprobar el problema es que ANEI es naturalmente dextral, un derecho, y ha tenido que aprender a jugar baloncesto principalmente con su mano izquierda. Y, sin embargo, lo ha logrado, a un paso por debajo de la NBA, en varias temporadas.

Anei encuentra un camino

Debido a su perfil físico, el juego de Anei se basa en gran medida en su combinación de longitud y atletismo. Long y Lithe, Anei salta como pocos, cubre tierra y disuade muchas decisiones alrededor de la canasta.

La mejor calidad de Anei, y la que lo ha puesto en el radar de la NBA, es su habilidad de bloqueo de disparos. En solo dos temporadas en OSU, registró 145 bloqueos, suficiente para ponerlo en el Top Ten de todos los tiempos en la escuela En solo la mitad del tiempo podría haber pasado allí, y en los 329 minutos jugados En su carrera en la Liga G hasta la fecha, ha registrado 32 más.

Hay algunas cosas que Anei puede tener dificultades para hacer debido a sus dígitos perdidos, tal vez. Pero también hay algunas cosas que puede hacer que muy pocos pueden.

Un paso demasiado lejos, tal vez

El perfil físico por sí solo no va a llevar a Anei sobre el último y último joroba en la NBA. La NBA tiene los ojos en cada atleta de 6’10, no solo a él, y otros tienen mejores habilidades de pelota y capacidad para defenderse sin fallar que él. Al igual que a su crédito que ha podido jugar para tantas escuelas premium, y estar en el radar de tantas franquicias de la NBA, también habla del hecho de que no se queda con ninguna de ellas. ANEI es intrigante, pero no confiable.

Sin embargo, él también es deseable. El que no sea Brandon ClarkeY la habilidad ofensiva es comprensiblemente irregular, pero ANEI puede cambiar de ofensiva en el carril, de manera que solo unos pocos humanos seleccionan para poder hacer en los niveles en los que ha estado jugando. La mano es menos importante al bloquear los disparos que al hacerlos.

Anei no ha firmado en otra parte del mundo del baloncesto esta temporada baja y se espera que regrese a Windy City para la próxima temporada. Los Bulls conservan los derechos de los jugadores que regresan a la liga G, y después de mudarse a lo largo de los años, el preciado recluta de la escuela secundaria podría usar cierta estabilidad para alcanzar su máximo potencial. A pesar de su discapacidad, el techo es alto, al igual que su salto.