Bulls instó a considerar mudarse de la guardia estrella antes de la fecha límite de intercambio

Coby White está entrando en el último año de su contrato actual. Después de dos temporadas fuertes para el Bulls de ChicagoSe espera que reciba un aumento significativo en el salario.

Dado el estado actual de los Bulls como un equipo de reconstrucción y el hecho de que se espera que la franquicia comete recursos significativos para retener Josh GiddeyWhite podría encontrarse en el bloque comercial antes de la fecha límite comercial de febrero de 2026.

Grant Hughes de Bleacher Report parece estar de acuerdo con esta evaluación. En un Artículo del 17 de agostoCitó a Giddey como alguien que podría ganar interés más adelante esta temporada.

«Chicago probablemente debería haber tratado a White en la fecha límite del año pasado, o incluso la anterior», escribió Hughes. «Fue inmediatamente evidente que su contrato de ganga iba a ser demasiado pequeño para una extensión realista, y que la agencia libre sin restricciones era casi inevitable».

Hughes continuó.

«Adquirir equipos ofrecerá menos ahora de lo que lo habrían hecho cuando White tuviera más años de control del equipo en su trato. Pero Chicago enfrenta la posibilidad de perderlo por nada el próximo verano, y por lo tanto debería buscar moverlo al mejor posicionado en febrero».

White sale de una temporada fuerte para los Bulls. En 74 salidas, promedió 20.4 puntos, 4.5 asistencias y 3.7 rebotes. Disparó 45.3% desde el campo y el 37% desde lo profundo. Sin duda, habrá una gran cantidad de equipos dispuestos a cambiarlo, si los Bulls lo ponen a disposición.

Bulls «Comprar» dos guardias diferentes

En un artículo reciente de Brett Siegel de Clutchpoints, Se informó que Chicago ha estado «mediendo» el mercado de Coby White y Joy Dansum.

Hay una posibilidad legítima de que los Bulls comiencen la temporada 2026-27 sin blancos ni dosunmu en la lista. Ambos podrían irse en los próximos 12 meses. Sin embargo, dado el salto potencial de White en el salario, puede ser el jugador que Chicago busca avanzar desde el principio. También vale la pena señalar que probablemente también obtendrían un retorno mayor para él a través del comercio.

Dosunmu es el jugador de los Bulls más probables para ser intercambiado

Si bien el comercio de White tiene sentido, el salario más razonable de Dosunmu, tanto ahora como en el futuro, podría convertirlo en el talento más fácil de moverse a través del comercio.

«Ayo Dosunmu es la mejor apuesta» Favale escribió cuando discutía al jugador más probable para ser cambiado. «Está entrando en el último año de un contrato con un salario que no es lo suficientemente grande como para extenderse de manera realista ($ 7.5 millones), y Chicago tiene a Josh Giddey (agente libre restringido), Coby White y Lonzo Ball para poblar su pista trasera».

Dosunmu sin duda tendrá pretendientes alrededor de la NBA. Es un guardia de banco sólido que puede deslizarse en una unidad inicial cuando sea necesario. Además, no tendrá al alto precio que White Will. Por supuesto, los equipos pueden esperar hasta el próximo verano para ver cómo se desarrollan las cosas.

Los Bulls tendrán algunas decisiones difíciles que tomar en el futuro cercano, especialmente si ninguno de los guardias es comercializado.