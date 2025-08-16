Bulls instó a considerar doble firma y comercio para Josh Giddey

El Bulls de Chicago y Josh Giddey todavía están en un punto muerto. Ninguna de las partes ha avanzado mucho en términos de negociaciones contractuales este verano. Como tal, Giddey sigue siendo un agente libre restringido. Todavía podría firmar su oferta de calificación, lo que lo convertiría en un agente libre sin restricciones el próximo verano.

En las últimas semanas, los informes han vinculado el Guerreros de Golden State tener interés en Giddey. Golden State se encuentra en una situación similar con uno de sus propios agentes libres restringidos, Jonathan Kuminga.

Durante un episodio del 15 de agosto de la NBA de ESPN Today, la leyenda de Miami Heat, Udonis Haslem, instó a los Bulls a considerar involucrar a Golden State en un posible acuerdo de firma y comercio.

Haslem continuó.

Un acuerdo de Giddey-for-Kuminga podría tener sentido tanto para los Bulls como para los Guerreros. Sin embargo, en realidad, un signo y comercio de esta magnitud implicaría a ambos equipos que hacen concesiones con respecto a posibles adiciones de coincidencia salarial al acuerdo. Y por esa razón, no debemos esperar que ninguno de los equipos considere un movimiento como este como una opción viable.

Giddey de los Bulls no está siendo perseguido por guerreros

Según Brett Siegel de Clutchpoint, el Guerreros de Golden State No están persiguiendo activamente a Giddey este verano.

«Aunque el interés de otros equipos puede existir, los Warriors no están persiguiendo activamente a Giddey en esta temporada baja, confirmaron fuentes de equipo de ambas organizaciones», confirmaron «, Siegel informó el 11 de agosto. «Los Bulls no han realizado conversaciones de firma y comercio con los Dubs con respecto a Giddey y Kuminga, un escenario que sería muy difícil para ambos equipos resolver financieramente».

Siegle continuó.

«Los dos equipos han mantenido conversaciones entre ellos esta temporada baja, pero las conversaciones al comienzo de la agencia libre estaban más centradas en Kuminga y el interés potencial de Chicago, dijeron las fuentes. En ningún momento la señal de los Bulls de que Giddey estaba disponible, ni los Dubs intentaron armar un paquete para él».

Por supuesto, las cosas en la NBA pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, si tanto Kuminga como Giddey continúan jugando Hardball, las oficinas delanteras de los Bulls y Warriors pueden ponerse en contacto para explorar cómo podría ser el marco de un acuerdo.

Los guerreros tienen un interés de larga data en Josh Giddey

Durante una edición del 7 de agosto de la transmisión en vivo de «NBA Insider Notebook» de Bleacher Report, El informante de la NBA Jake Fischer informó que el interés de los Warriors en Giddey se remonta al draft de la NBA de 2021.

«A mi opinión, los Warriors se prepararon en el draft nocturno en 2021 para que Jonathan Kuminga fuera no. 6 a Oklahoma City y estaban listos para llevar a Josh Giddey al no. 7», dijo Fischer.

Sin embargo, los Bulls se han mantenido firmes en su deseo de tintinear a Giddey en un nuevo acuerdo y continuar construyendo a su alrededor. Por lo tanto, el resultado más probable sigue siendo el que Giddey firma un nuevo trato con los Bulls. Desafortunadamente, eso podría significar que el estancamiento continuará durante un tiempo más a medida que las negociaciones continúen funcionando.