VIVA – Kudus, Java central, nuevamente encarnado como una etapa mágica del bádminton del mundo. Del 15 al 21 de septiembre de 2025, el boom chocó con una raqueta combinada en los bulliciosos vítores de la audiencia, haciendo que Polytron Superliga Junior 2025 no solo sea un torneo, sino una celebración de la vida.

Este evento se lleva a cabo rutinariamente cada año, pero la atmósfera creada esta vez es tan gruesa, como si el bádminton no sea solo un deporte, sino un lenguaje universal que une la cultura, el entusiasmo y las esperanzas de varias partes del mundo.

Entre las caras extranjeras presentes, la delegación de Polonia llegó con pasos curiosos. No solo llevan raquetas y estrategias, sino que también traen un corazón abierto para aprender.

Y cuando todo ha terminado, se van a casa con un corazón más rico, lleno de admiración. El jefe del entrenador polaco, Szymon Kostka, junto con los jugadores jóvenes Sebastian Pinkowicz, no pudo cubrir a su querida en la atmósfera santo que era tan diferente.

«El ambiente es extraordinario, el nivel de bádminton aquí es muy alto. Tenemos la suerte de ser parte de este excelente torneo», dijo Kostka, su sonrisa era ancha como alguien que acababa de encontrar un nuevo hogar en un país lejano.

Ni siquiera dudó en yuxtaponer a Superliga Junior con un gran campeonato en Europa. «También hemos realizado un torneo, pero no tan grande como en Kudus. Esto es sorprendente para nosotros», dijo, como si todavía no pudiéramos creer que una pequeña ciudad en Java pudiera presentar un escenario tan grande.

Sin embargo, lo más atascado en la mente de Kostka no es el esplendor del edificio, sino el poder de lucha de los jóvenes jugadores indonesios.

Me contó sobre el partido del sector de dobles femeninos sub-15 que duró más de una hora, como evidencia clara de la dureza mental y física de los jóvenes atletas del país.

«Todas las categorías aquí son muy buenas, tal vez incluso mejores que los equipos europeos a la misma edad», dijo, como si el reconocimiento de que no todos los entrenadores extranjeros los arrojen fácilmente.

Por otro lado, Sebastian Pinkowicz, quien por primera vez pisó Asia, sintió lo pesado y hermoso este torneo. Cada partido para él es un desafío, cada punto es una lección.

«Este torneo es pesado, lleno de presión, pero también divertido. Me siento muy bien porque este es mi primer torneo en Asia. Esta es una experiencia valiosa para aprender a enfrentar a muchos jugadores diferentes», dijo, sus ojos brillaban como alguien que acababa de encontrar un mundo nuevo.

Para Pinkowicz, un viaje en Kudus no se trata solo de ganar o perder. Él cree que cada sudor que cae en el campo, cada cofre que acompaña a su nombre, será parte de la larga carrera. Holy le dio la primera historia sobre Asia, la historia que recordaría por la vida.

Polytron Superliga Junior 2025 también reiteró su posición: no solo una competencia, sino una ventana para que el mundo vea cuán malo se construyó el bádminton indonesio con amor y dedicación.

`Kudus, que alguna vez fue conocido como una ciudad de cigarrillos, ahora es cada vez más firme como una casa de ensueño para la generación del bádminton del mundo. A partir de aquí, los invitados aprenden, los jugadores son forjados e Indonesia una vez más muestra, en el mundo del bádminton, siempre están en primera línea.