Bull Fighting Money que transporta autos en Tasikmalaya, uno mató a 6 heridas

TasikmalayaVIVA – Accidente La muerte que involucró tres autos minibús ocurrió en Jalan Raya Sukamantri, distrito de Ciawi, Regencia de Tasikmalaya, jueves 28 de agosto de 2025, temprano en la mañana.

Leer también: El inspector general Agus reveló los factores que causan el accidente, no solo el deber de la policía de reducir



Este incidente mató a un conductor de un automóvil de transporte de dinero y provocó que seis pasajeros del minibús de viaje sufrieran heridas graves.

El evento comenzó cuando el auto Suzuki APV Con la policía número B 2243 FVC a la velocidad de la dirección de Tasikmalaya a Bandung. Al intentar adelantar a otro vehículo, el APV chocó con un toro con un auto de transporte de dinero (Brinks) que vino de la dirección opuesta.

Leer también: Segundos de accidentes mortales en la carretera de peaje Jorr, los camiones de gas están atrapados detrás del Tronton, 1 persona asesinada



«Los autos APV no pueden superar el final lucha de toros Con un auto Brink de Bandung «, dijo AIP, un testigo ocular en la escena.

Como resultado de un impacto duro, el auto APV estaba temblando y empujando el auto de viaje Daihatsu Luxio que estaba en el mismo carril.

Leer también: ¡Este sofisticado avión de combate se disparó!



Como resultado del accidente, el conductor del automóvil de Brinks murió en la escena. Mientras que seis pasajeros de viajes sufrieron heridas graves e inmediatamente fueron evacuados al Dr. Soekardjo, Tasikmalaya, para obtener cuidados intensivos.

«La víctima ha sido llevada al hospital usando una ambulancia», dijo

Los agentes de policía junto con voluntarios y residentes locales evacuaron inmediatamente a las víctimas y regularon el flujo de tráfico que había sido atascado por mucho tiempo. La policía también llevó a cabo la escena del crimen (TKP) y examinó a varios testigos para una mayor investigación.

Los tres vehículos involucrados fueron severamente dañados y habían sido evacuados de la ubicación con una grúa.

Informe: Denden Ahdani/Tvone Tasikmalaya