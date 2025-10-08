Buffalo Rookie recibe excelentes críticas después de la semana 5

Ha habido críticas mixtas sobre el 2025. billetes de búfalo clase de draft, pero uno de los jugadores sorpresa ha sido el ala cerrada Jackson Hawes.

Buffalo seleccionó a Hawes en la quinta ronda procedente de Georgia Tech y ha sido uno de los mejores jugadores del equipo en lo que va de la temporada.

Hawes obtiene un honor en el equipo novato de la semana 5 de PFF

En el Facturas‘ derrota 23-20 ante el Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo, Hawes mostró una sólida actuación eso le valió un lugar en Equipo novato de la semana 5 de Pro Football Focus.

Jackson Hawes «Ha sido un caso interesante esta temporada», escribió Jim Wyman el martes. «Es el ala cerrada mejor calificado en el NFL durante cinco semanas con una calificación general de 90,7, pero no lo sabrías al marcar la casilla de puntuación. Hawes tiene sólo cuatro recepciones para 54 yardas en toda la temporada, y ninguna llegó en la derrota del domingo por la noche de Buffalo ante los Patriotas. Sin embargo, su bloqueo ha sido tan bueno que se ha convertido en un miembro valioso de esta ofensiva. Hawes generó una calificación de 73,9 en bloqueo de pases y fue incluso mejor como bloqueador de carreras, obteniendo una calificación de 80,3”.

Hawes registró 20 jugadas el domingo, 14 de ellas dedicadas a jugadas terrestres. parece el Facturas Han encontrado un gran papel para Hawes, usándolo como un bloqueador de carrera efectivo. Ha contribuido significativamente al juego terrestre esta temporada.

PFF ocupa el puesto Facturas como el cuarto mejor ataque terrestre en lo que va de la temporada y el equipo número uno en bloqueo terrestre.

Hawes podría ser el ala cerrada número uno de los Bills algún día

El ala cerrada novato está jugando tan bien esta temporada que Atletismo‘Joe Buscaglia piensa que Hawes podría ser el ala cerrada número uno de los Bills en el futuro.

«Hawes recibió un poco de revuelo durante las primeras semanas por su capacidad de bloqueo, y ese es definitivamente el principal atractivo de su juego», escribió Buscaglia el 1 de octubre. Facturas para eliminar casi por completo su formación jumbo, que se había convertido en un elemento básico de su plan de juego ofensivo en 2024.

Hawes, con sus excepcionales habilidades para bloquear carreras, le ha dado al Facturas mayor flexibilidad esta temporada. En lugar de incorporar un liniero ofensivo adicional para bloquear carreras, pueden confiar en Hawes para desempeñar ese papel.

La temporada pasada, para conseguir un impulso extra en el juego terrestre, el Facturas sustituiría al liniero ofensivo de reserva alec anderson «Para un jugador de posición hábil», agregó Buscaglia. La línea ofensiva estaba jugando bastante bien por sí sola, pero el Facturas Se volvió difícil defenderse de la carrera con Anderson en el campo como bloqueador adicional.

Traer a un liniero ofensivo adicional generalmente indica que la jugada será una carrera. Esta previsibilidad permitió a los equipos anticipar el Facturas‘ estrategias la temporada pasada.

El principal problema con la formación jumbo es que hizo que el Facturas mucho más predecible de lo que hubieran preferido ser», escribió Buscaglia. Incluso si no corrieron el balón con Anderson en el campo, sacaron a un receptor de pase viable del campo e hicieron que el Facturas más fácil de defender con sólo cuatro, a veces tres, opciones de recepción en una jugada determinada.

Ahora que Hawes está en la mezcla, Buffalo no tiene que usar al liniero ofensivo adicional, lo que podría tomar a los equipos con la guardia baja. Los equipos contrarios ahora tienen que defender tanto la carrera como el pase con Hawes en el campo.