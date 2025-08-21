Buffalo 8 Nabs Global Derechos a las películas indias ‘The Exile’, ‘Hucch’

Buffalo 8 La distribución ha adquirido los derechos mundiales de un par de debuts de características de AK Studios: Psychological Folk Horror «El exilio«Y la comedia silenciosa en blanco y negro»Hucch. «

Ambas películas provienen de cineastas emergentes enraizadas en el subcontinente indio y marcan las últimas adquisiciones para el distribuidor con sede en Santa Mónica, que se especializa en tarifa independiente con atractivo global.

«The Exile», escrito y dirigido por Samman Roy en su debut largometraje, se desarrolla en la rural Bengala de la década de 1960, donde la superstición y el aislamiento crean una atmósfera inquietante que difumina la realidad e inquietante. La historia sigue a Gouranga en un viaje a través de un mundo raramente representado de la Bengala rural descrita como íntima, inquietante y profundamente arraigada en las verdades vividas. La película anteriormente ganó un premio en Indian Project Market Film Bazaar.

Buffalo 8 ha establecido un lanzamiento del 19 de septiembre para «The Exile» en Amazon, Vubiquity/Verizon Fios, Fandango en casa y Hoopla en América del Norte, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, con territorios adicionales después del 3 de octubre.

«Hucch» marca el primer largometraje del cineasta Thinesh y adopta un enfoque más cómico como dijo una sátira política completamente sin diálogo. Ubicada en un pequeño pueblo en el sur de la India, la comedia absurda sigue a Ramasamy, un granjero de chile con un problema de estornudos incontrolable que debe sobrevivir bajo un zamindario tiránico que ha prohibido estornudos bajo penalización de muerte. Una fecha de lanzamiento aún no se ha revelado.

«Estoy más que entusiasmado con nuestra asociación con Buffalo 8 por el lanzamiento global escalonado de estas dos películas: historias que están profundamente arraigadas en la India pero tienen un atractivo universal», dijo Awadhesh Kumar, productor de AK Studios. «Buffalo 8 es un faro de esperanza de películas independientes distintivas con su convincente alcance de distribución».

AK Studios Champions Storytellers, con sede en Los Ángeles, con ideas diversas y originales enraizadas en la cultura del sur de Asia mientras construye plataformas globales a través de asociaciones de distribución estratégica.

Mira el trailer de «El exilio» aquí: