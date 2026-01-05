Buenas noticias sobre los vehículos de Java Occidental, los costos diarios de Hyundai Creta y la nueva tecnología híbrida de Toyota

Jacarta – A partir de la primera semana de 2026, atención lectores VIVA Automotriz se centró en tres temas que están cerca de las necesidades de los propietarios de vehículos y la dirección futura de la tecnología. Partiendo de las buenas noticias para los propietarios de vehículos en Java Occidental, calcule los costos mensuales de uso Hyundai Creta en Yakarta, ante la filtración de una nueva tecnología híbrida toyota que se dice que tiene una sensación de auto deportivo. Aquí está el resumen.

1. Hay buenas noticias para los propietarios de vehículos en Java Occidental

Los propietarios de vehículos en Java Occidental han recibido un soplo de aire fresco gracias a la última política que se considera que alivia la carga de administración y propiedad. Esta noticia fue inmediatamente acogida positivamente porque tocaba las necesidades de muchas personas. ¿Qué es esta política y quién puede aprovecharla? Leer más.

2. Usado diariamente en Yakarta, este es el costo mensual de poseer un Hyundai Creta

Hyundai Creta es uno de los SUV compactos favoritos en Yakarta por su diseño y características. Sin embargo, antes de decidirse a comprar, es importante conocer los costos mensuales que se deben preparar para el uso diario. ¿Cuánto cuesta el combustible, el mantenimiento y otros gastos de rutina cada mes? Leer más.

3. Toyota está preparando en secreto una nueva tecnología: el híbrido será similar a un automóvil deportivo

Toyota tiene una patente de tecnología híbrida

Se dice que Toyota está preparando una nueva generación de tecnología híbrida que ofrece una sensación de conducción diferente a la de los híbridos convencionales. Se afirma que el carácter de alto rendimiento es más agresivo y más cercano a un automóvil deportivo. ¿Qué tecnologías nos esperan y cuándo es probable que se presenten al público? Leer más.