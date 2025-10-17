Buenas noticias para los propietarios de automóviles: ¡Google restaura funciones importantes en Android Auto!

Jacarta – Después de ser eliminado del sistema, Google finalmente regresó característica jugar juego en Android Auto, la plataforma de información y entretenimiento que ahora utilizan millones de conductores en todo el mundo.

Esta noticia se convirtió en un gran momento destacado en los círculos. usuarios porque marca el regreso de una de las características entretenimiento más popular en Android Auto con una versión más moderna, segura y divertida.



Ilustración del tablero de un automóvil.

Este paso fue revelado por Google a través de la actualización Beta de la versión 14.1 de Android Auto, donde los usuarios ahora pueden jugar juegos como Candy Crush, Angry Birds y varios otros títulos directamente desde la pantalla del tablero. móvilmientras el vehículo esté estacionado.

Flashback: características del juego que una vez desaparecieron

Para los usuarios de Android Auto desde hace mucho tiempo, la función de juegos no es nada nuevo. Anteriormente, Google había incorporado juegos ligeros basados ​​en HTML5 a través de un servicio llamado GameSnacks, que permitía a los usuarios jugar juegos sencillos como rompecabezas o mini salas de juegos mientras el coche estaba parado.

Sin embargo, con las importantes actualizaciones de Android Auto en los últimos años, la compatibilidad con GameSnacks ha ido desapareciendo lentamente. Muchos usuarios se quejan porque esta función se considera un entretenimiento ligero y divertido mientras se espera a alguien en el aparcamiento o se espera que se cargue un coche eléctrico.

Ahora, Google parece haber escuchado los comentarios y ha creado una versión mucho mejor. En la última actualización, Android Auto ya no depende de juegos basados ​​en web, sino que admite versiones completas de juegos de Android que ya están instalados en el teléfono celular del usuario.

Cómo funcionan las nuevas funciones de Android Auto

En esta última versión, los usuarios pueden abrir juegos ya instalados en su teléfono inteligente Android y ejecutarlos a través de la pantalla de Android Auto. Sin embargo, Google establece límites estrictos para mantener seguros a los usuarios:



Ilustración de Bluetooth/audio del coche/unidad principal

1. El juego sólo se puede jugar cuando el vehículo está estacionado.

Tan pronto como el coche se mueva, el sistema cerrará automáticamente el juego para evitar distracciones mientras se conduce.

2. El juego debe estar instalado en el teléfono del usuario.

No hay ninguna opción para descargar juegos directamente desde Android Auto. Por lo tanto, los usuarios deben instalarlo primero a través de Google Play Store en sus teléfonos.