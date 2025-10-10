Buenas noticias desde Jeddah, Calvin Verdonk y Ole Romeny están listos para luchar contra Irak

VIVA – Buenas noticias procedentes de la plantilla. Equipo Nacional Indonesia de cara al importante partido contra Irak en el Grupo B de la cuarta jornada de la Zona Asia de Clasificación para el Mundial 2026. Dos jugadores fundamentales, Calvin Verdonk Y ser romaníes seguro que está en forma y listo para ser desplegado.

Este partido crucial se celebrará en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah el domingo 12 de octubre de 2025.

Verdonk estuvo ausente anteriormente cuando Indonesia perdió 2-3 ante Arabia Saudita, el jueves (10/9) temprano en la mañana WIB. El lateral izquierdo del Lille francés tuvo que ser baja por una lesión en el cuádriceps.

Mientras tanto, Ole Romeny, que acaba de recuperarse de una larga lesión desde julio de 2025, entró en el minuto 64 en sustitución de Ragnar Oratmangoen en el partido contra Arabia Saudita. Según los informes, el delantero del Oxford United ya está en plena forma.

«Ole Verdonk está al cien por cien y puede jugar», afirmó el entrenador Selección Nacional de IndonesiaSumardji a VIVA el 10 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el entrenador Patrick Kluivert también tenía grandes esperanzas en que Verdonk pudiera jugar contra Irak.

«Esperamos que se recupere bien de su lesión y que esté listo para jugar. Pero, por supuesto, lo evaluaremos día a día», dijo Kluivert tras el partido contra Arabia Saudita.

El regreso de estos dos jugadores clave es una importante inyección de energía para el Garuda Team. La razón es que Indonesia debe vencer a Irak para mantener sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Mundo de 2026.

Con una plantilla cada vez más completa, se espera que Kluivert pueda utilizar sus mejores fuerzas para sumar puntos en Jeddah.