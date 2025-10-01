Buenas noticias de Emil Audero, José Mourinho ‘regresó’ a Stamford Bridge

Yakarta, Viva – Noticias sobre gerentes Equipo nacional indonesio Sumardji que dio buenas noticias sobre las condiciones Emil Daring Y Maarten Paes se convirtió en un lector cazado Viva Sport Durante todo el miércoles 1 de octubre de 2025.

Otra noticia es sobre José Mourinho quien ‘va a casa’ a la sede ChelseaStamford Bridge. Sin embargo, esta vez como entrenador del Benfica.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Resultados completos de la Liga de Campeones: Real Madrid y el Atlético de la fiesta de gol Madrid, Chelsea arrestó a su club Mourinho, Liverpool

La fase de la Liga de Campeones, una serie de fase de la Liga de Campeones, presenta una fiesta de sorpresa y gol en el partido que tuvo lugar en la noche hasta temprano esta mañana, miércoles (1/10). Real Madrid y el Atlético de Madrid parecen locos Con una gran victoria, mientras que Liverpool tuvo que tragar la amarga píldora después de ser derrotada por Galatasaray.

4. ¡Está en curso! Transmisión en vivo en vivo Chelsea vs Benfica en la Liga de Campeones, José Mourinho, a la ‘antigua casa’

Entrenador del Benfica, José Mourinho

Se presentó un partido emocionante en Stamford Bridge el miércoles (1/10/2025) HRS temprano en la mañana, cuando el Chelsea recibió al Benfica en la continuación del Grupo de la Liga de Campeones 2025/2026.

Este partido está en el centro de atención no solo por el prestigio de dos grandes equipos europeos, sino también por el momento de regreso José Mourinho a la sede del Chelsea, El club que una vez manejó con la historia.

3. ¡Está en curso! Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo ACL dos Bangkok United vs Persib Bandung



Persib Bandung Player, Andrew Jung

Un emocionante partido entre Bangkok United vs Persib Bandung en la AFC Champions League (ACL dos) 2025/2026 Grupo G Preliminar está sucediendo esta noche, Miércoles 1 de octubre de 2025. El partido crucial se puede ver en vivo en RCTI a partir de las 19.15 WIB.

2. Más popular: 2 esquemas del equipo nacional indonesio que pasan la Copa Mundial 2026, los jugadores naturalizados de Malasia abren votos



Duele del equipo nacional indonesio vs. Líbano Foto : Instagram @timnasindonesia

El equipo nacional indonesio tiene dos esquemas para calificar para la Copa Mundial 2026. El destino del equipo nacional indonesio se determinará A través de dos partidos El equipo de Garuda jugó, además de los resultados del partido iraquí contra Arabia Saudita en la cuarta ronda del Grupo B de la zona asiática 2026 de la zona asiática.

1. Gerente del Equipo Nacional Indonesio reveló buenas noticias de Emil Audero

Gerente del Equipo Nacional Indonesio, Sumardji, Da una declaración de socorro Con respecto a la condición de Emil Audero y Maarten Paes que anteriormente eran dudosos.

Según él, hasta ahora no ha habido informes de lesiones graves sufridas por los dos porteros, por lo que sus posibilidades de unirse al equipo de Garuda permanecen abiertas.