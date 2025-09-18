Buena Vista asegura a los latinoamericanos, nosotros en ‘Pepita’ de Lucía Pujo

Subrayando un apetito renovado para el cine latinoamericano, Buena Vista ha asegurado los derechos latinoamericanos y estadounidenses a «Pepita», la última característica del reconocido escritor y director argentino Lucía Pujo («XXY», «La Jauría», «Señorita ’89»).

La noticia fue anunciada a Variedad por puenzo en el South International Series Festival En Cádiz, cuya tercera edición cerró el miércoles 17 de septiembre con la proyección de «Futuro Deserto» de Puenzo, una serie dramática distópica mexicana Teaming Gaumont USA, Paramount TV INTL. Studios y Tis Studios.

Una historia inspirada en la vida real

En la publicación, la estrella argentina de «Pepita» Topines Luisana Lopilaato («Lost», «Pipa»), que también se desempeña como productor ejecutivo.

Inspirada en la notoria figura de la vida real de Margarita Di Tullio, conocida como «Pepita la Pistolera», la película traza su ascenso de Madame glamorosa en el Inframundo de Mar del Plata a una leyenda infame después de un triple homicidio en 1985 que cementó su lugar en la mitología criminal de Argentina.

«Pepita» es producida para Buena Vista por el estudio Zeppelin de Lucas Jinkis Latin America («Nahir», «Gallos Days»), junto con historias cinematográficas, la compañía de producción fundada por el ganador del Premio de la Academia Luis Pujo («La historia oficial»).

Escritos por Lucía Pujo, Andrés Gelós («Yosi, el espía de arrepentimiento») y Tatiana Mereñuk («Dive»), la característica es un thriller latinoamericano muy esperado.

En Disney+ para 2026

«Buena Vista lanzará ‘Pepita’ teatralmente en América Latina y los Estados Unidos, antes de un lanzamiento de transmisión en Disney+ en 2026», dijo Puenzo a Variedad en Cádiz.

La película se está posicionando para una ejecución del festival a principios del próximo año, con Berlín entre los objetivos potenciales. Las ventas internacionales fuera de las Américas permanecen disponibles, y los compradores europeos y asiáticos esperan entrar en juego en los próximos meses.

Recientemente se revelaron las imágenes de primer aspecto del personaje de Lopilato como Pepita, alimentando la anticipación para la característica.

El reparto de apoyo incluye a Claudio Tolcachir («El Jardín de Bronce»), Marcelo Subiotto («The Eternaut»), Esteban Bigliardi («Sociedad de la nieve»), Alberto Ajaka («Mazel Tov») y el comediante Charo López en su dramático debut, además de muchos trabajadores de sexo.

Bridging Cinema y TV Premium

Programado para un lanzamiento latinoamericano a través de Netflix en febrero, «Futuro Deserto» es un thriller psicológico y un drama familiar que explora grandes preguntas provocadas por AI. La serie supera a José María Yazpik («Narcos: México»), àstrid Bergès-Frisbey («Piratas del Caribe: sobre mareas más extrañas») y Andrés Parra («Pablo Escobar, El Patrón del Mal»). Gaumont USA Produce para Paramount Television International Studios, con Tis Studios con sede en Colombia y México Handling International.

Tanto «Pepita» como «Futuro Deserto», Lucía Puenzo de Argentina se está basando en una de las carreras más aclamadas internacionalmente de América Latina, moviéndose perfectamente entre el cine y la televisión premium. Su función de debut «XXY» ganó el gran premio de la semana de los críticos de Cannes y el Goya para la mejor película extranjera en español.

«El médico alemán» obtuvo múltiples premios, incluido el coral de La Habana al Mejor Director, y fue la presentación del Oscar de Argentina. Más recientemente, el drama de video principal de Puenzo «Dive» obtuvo dos Emmy internacionales, a las mejores series y la mejor actriz (Karla Souza).

Además, Puenzo pronto viajará a México mirando el próximo lanzamiento global de la serie original de Netflix «Nadie vio Us Us Lidl».