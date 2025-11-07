‘Buena suerte’ para detener a los Lakers 7-2 con LeBron James, advierte John Wall

El Lakers de Los Ángeles tienen un comienzo de 7-2 a pesar de lidiar con una avalancha de lesiones. Con LeBron James (ciática) acercándose a un regreso por lesión, ex All-Star Juan Muro Cree que es posible que la liga no tenga respuestas para los Lakers.

«Buena suerte [trying to stop them]”, dijo Wall “La Asociación” de NBA TV el jueves por la noche, reaccionando a noticia de que James ha sido absuelto para actividades de baloncesto.

“Están 7-2 y él está sentado y mirando, ‘Está bien, ya no tengo que ser el protagonista’. Creo que no quería ser el protagonista los últimos años, pero aun así tenía que hacerlo. Él ha dicho: ‘Oye, por favor déjame tomar el asiento trasero’. Y ahora él puede hacerlo”.

Los Lakers tienen marca de 7-2… y el Rey viene 👑 Después de haber sido autorizado para actividades de baloncesto de contacto, LeBron está cada vez más cerca de su regreso, y David Fizdale y @JohnWall ¡Analice cómo podría llevar a Los Ángeles al siguiente nivel! La Asociación está EN VIVO por NBA TV:

LeBron James, ‘un evaluador dispuesto’

Wall agregó que El candente de Luka Doncic forma y Austin Reaves‘El ascenso como estrella le dará a James una motivación adicional para prosperar en un rol auxiliar, desde colocar pantallas como jugador corto, rebotear, jugar a la defensiva e iniciar oportunidades de contraataque.

Anterior Knicks de Nueva York El entrenador en jefe David Fizdale se hizo eco de muchos de esos sentimientos y explicó por qué James prosperará en su papel de bloqueador de Reaves y Doncic.

«Lo que vas a ver es un gran número de pantallas de él», dijo Fizdale sobre el nuevo papel de James. «Y es un bloqueador dispuesto, especialmente cuando sabe que está recibiendo el balón de esos tipos en las acciones. Y aquí está el asesino: si lo atacas, castigará a tu base llevándolo al clavo o al codo.

«Él añade un gran elemento a su juego», añadió Fizdale.

Nuevos 3 grandes de los Lakers

La temporada pasada, inicialmente hubo algunas preocupaciones acerca de que tres manejadores del balón, Doncic, Reaves y James, prosperaran juntos cuando los Lakers cambiaron por la estrella eslovena. Sin embargo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando los Lakers tuvieron una racha triunfal después del receso del Juego de Estrellas, y Reaves realmente vio aumentar su producción.

Wall siente que la capacidad de James para anotar triples, una tarea que rara vez realizó en la primera parte de su carrera, también lo ha ayudado a jugar junto a otros manejadores de balón.

«La gente ahora olvida que ‘Bron es un tirador de derribos'», dijo Wall sobre James, quien promedió 2.1 hizo tres con un 38% de disparos el año pasado y un 41% el año anterior.

«Al principio de su carrera, no podía disparar. Ahora puede apuntar. Ellos [Lakers] tener las piezas adecuadas para él [to thrive]”, agregó la ex selección general número uno.

Los Lakers comienzan una gira de cinco partidos esta semana con paradas en Atlanta, Charlotte, Oklahoma City, Nueva Orleans y Milwaukee. Según los informes, los Lakers esperan recuperar a LeBron James cuando regresen a casa para jugar el jazz de utah el 18 de noviembre.