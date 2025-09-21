Buena fortuna en la economía del concierto







Una de las películas convencionales más deliciosas en el 50º Festival Internacional de Cine de Toronto, Tiff, fue Good Fortune, una película estadounidense en inglés, en un Gala presentación. La película está dirigida por el comediante estadounidense Aziz Ansari, con raíces en Tamil Nadu. La película también está protagonizada por Keke Palmer y Sandra Oh se debe a un estreno teatral mundial, incluso en India, el 17 de octubre de 2025.

Desde la diáspora del sur de Asia @Tiff, dos características diversas comentarios sobre los males del capitalismo: la aldea de Aneil Karia en la pieza central, protagonizada por Riz Ahmed y Sheeba Chaddha, una poderosa película británica que adapta la gran tragedia de Shakespeare en Punjabi e inglés de Shakespeare. Y con buena fortuna, lleva hacia adelante la tendencia de los comediantes que se convierten en actores/estrellas/directores de cine, incluyendo Charlie ChaplinChris Rock y Jordan Peele, a nuestro propio Kapil Sharma, cuando los cantantes una vez se convirtieron en estrellas de cine cuando el sonido llegó al cine.



La película sigue a un ángel llamado Gabriel (Reeves) que es un ángel humilde con alas pequeñas que no se asignan más tareas impositivas que impedir que las personas envíen mensajes de texto y manejen al mismo tiempo. Pero cuando ve las luchas del trabajador del concierto, Arj (Aziz Ansari), un repartidor que trabaja para una compañía basada en aplicaciones, que trabaja múltiples turnos, pero apenas puede alimentarse y duerme en su automóvil, que es remolcado debido a boletos de estacionamiento no remunerados. Cambia su vida con la de un rico capitalista de riesgo Jeff (Seth Rogen) a quién California Mansión entrega algunos productos. Gabriel asume que ARJ pronto verá cuán escamosa es la vida buena y rica y quiere cambiar con su propia vida modesta, pero está en un dilema, ya que Arj se está divirtiendo demasiado con los cócteles en la piscina, y no tiene intención de cambiar a su propia vida humilde.

Mientras que la narrativa de la película toma prestadas algunos elementos de Wim Wenders ‘Wings of Desire (1987), en el que un ángel llega a la tierra; y Freaky Friday (intercambio de cuerpo), con guiños a It’s a Wonderful Life de Frank Capra, donde un hombre considera suicidio, y cambia de opinión cuando se le recuerda sus hechos desinteresados ​​a los demás, y cuánto queda por hacer. En buena fortuna, hay algo de ida y vuelta en la narrativa (Gabriel es visible solo para Arj), con una comedia encantadora de risa, pero aprendemos de los corazones de oro en el fondo de la economía del concierto: el compañero de Arj On-Off-Off con un corazón de oro, que quiere comenzar una nueva unión para luchar por todos sus derechos, no solo aquellos que suceden por ahora.

Keanu Reeves, interpretando a un ángel inexpresivo, es el corazón de la película. Seth Rogen es inexpresivo y también tiene un ingenio seco.

Ansari había dirigido anteriormente 11 episodios de los aclamados por la crítica Netflix Serie Master of None, que co-creó, así como su comediante de comedia nocturna de comedia 2022.

Lionsgate presenta buena fortuna, respaldada por Aziz Ansari, Anthony Katagas y Alan Yang. Aniz Adam Ansari, Jonathan McCoy, Christopher Woodrow y Connor Digregorio sirven como productores ejecutivos. PVR INOX Pictures está llevando la película a los teatros indios.

Meenakshi Shedde, curador de cine, ha estado trabajando con Toronto, Berlín y otros festivales en todo el mundo durante 30 años. Ha sido miembro del jurado del festival de cine de Cannes y votante internacional de Globes Golden Globes, y es periodista y crítico. Comuníquese con ella en meenakshi.shedde @midday.com





