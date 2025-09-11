Budiman Sudjatmiko niega tener una reorganización: me ocupo de la tarea de BP

JacartaVIVA – Agencia de aceleración del Jefe de Pobreza (Agencia de aceleraciónBP tarea) Budiman Sudjatmiko negó el tema de su propio problema que se incluyó en la reorganización (reorganización) de la composición del Ministro de Gabinete Rojo y Blanco y enfatizó que todavía estaba cuidando la institución que lideraba en este momento.

Budiman afirmó no saber sobre su nombre incluido en uno de los ministerios como ministros adjuntos, basados ​​en el desarrollo de información.



Moch Irfan Yusuf (Centro) y Dahnil Anzar (izquierda) fueron nombrados ministro y viceministro de Hajj y Umrah Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«No sé, no hubo discusión. La reunión anterior con el presidente no lo ofendió, no se contactó.

Budiman explicó que su visita al Palacio Presidencial de Yakarta era cumplir con la invitación del presidente Prabowo Subianto en una reunión con las figuras del Movimiento de Conciencia de la Nación (GNB).

Se rumorea que los nombres de Budiman y otros seis nombres están inaugurados por el presidente Prabowo Subianto, basado en la información que circula. Los siete nombres no son solo para ocupar escaños del ministerio vacío, a saber, el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Mencora y Viceministro de Manpower.

Según los informes, los nombres también están ocupando el cargo de Ministro de Forestación, Ministro de Transmigración, Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, y Viceministro de Cooperativas.

Cuando se le preguntó más sobre la posibilidad de una nueva tarea del presidente Prabowo, Budiman enfatizó que no había y todavía estaba ocupando el cargo de BP.

«Nada, no hay (nueva tarea). Todavía estoy ocupando la tarea de BP, todavía la agencia de aceleración de alivio de la pobreza. Estoy a punto de las preguntas si hay una reorganización más allá de mi capacidad.



Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

También explicó que la evaluación del desempeño de BP Taskin una vez se discutió. BP Taskin también ha presentado un informe sobre el plan maestro para la aceleración del alivio de la pobreza, que es la tarea principal.

El informe ha sido entregado al Ministro de Estado Praseteto Hadi y al Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y esperaba seguimiento.

«Solo esperando su seguimiento, ya sea que nos seguirá para que nos presentemos verbalmente para el plan maestro para la aceleración del alivio de la pobreza, que de hecho es nuestra tarea principal. La principal», dijo Budiman. (Hormiga)