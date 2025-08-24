Budi Djiwanoo fue elegido aclamación para ser el presidente general de la Organización Nacional de la Juventud

Yakarta, Viva – Budisatrio Djiwandono Oficialmente elegido como Presidente de la Gestión Nacional Organización juvenil (Ketum PNKT) 2025-2030 Período de servicio, reemplazando a Didik Mukrianto. Budi fue elegido por aclamación a través del consenso de consenso en la reunión de trabajo nacional de Karang Taruna IX, que se celebró del 23 al 24 de agosto en el Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales), Yakarta.

Leer también: Ordenes de Prabowo a la cabeza regional de Gerindra para mantener el comportamiento y la cortesía



Budi Djiwandono | La sobrina del presidente Prabowo Subianto dio un agradecimiento por la confianza que le dio.

«Gracias por todo el apoyo y la confianza, y las responsabilidades que me dieron de toda la gerencia de Karang Taruna en toda Indonesia. Especialmente al Sr. Didik Mukrianto y al administrador central que acababan de ingresar al período de jubilación», dijo Budi, domingo 24 de agosto de 2025.

Leer también: Dasco quiere verificar el estado de Immanuel Ebenezer después de ser golpeado por el KPT OTT





Budi Djiwandono fue elegido como presidente de la gestión nacional de Karang Taruna

Budi expresó su mayor aprecio a Didik Mukrianto. Porque, la elección del presidente de la facción Gerindra El parlamento indonesio es inseparable del gran papel de los estudiantes.

Leer también: El regente polémico Pati Sudewo se convirtió en la preocupación de Prabowo, ¡golpeada por una fuerte advertencia!



«Respeto tan alto como Didik Pak, quien, tanto constitucional como deliberadamente, la gestión, los cuadros de la organización juvenil en toda Indonesia y han llegado a un acuerdo en la cima de la reunión de trabajo esta tarde», dijo.

Según Budi, convertirse en un capitán de la organización juvenil no es fácil. Porque detrás de eso existe una gran esperanza, especialmente de la comunidad.

«Por supuesto, esto no es una responsabilidad fácil, siento no solo el apoyo, sino lo que es más pesado son las expectativas de las personas que son tan grandes con el trabajo real que debe ser probado por la nueva Junta Central de Karang Taruna», explicó.

Con respecto a la formación de la gestión de la organización juvenil nacional en el futuro, Budi prometió escuchar el aporte de todas las partes. Compilará una administración nacional al acomodar el consejo de los adultos mayores, al Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales) como Karang Taruna Partners.

«Lo que se planifica (gestión) se formará en función de la orientación, el asesoramiento, los aportes de nuestros mayores, ya sea del Ministerio de Asuntos Sociales, también de la antigua administración, de mi región abriré la puerta lo más amplia posible, construyendo una gestión inclusiva que no ve a los jóvenes con cualquier experiencia», explicó.

Budi compilará la gerencia sin ver el origen étnico, la religión, la raza y el intergrupo (SARA), los partidos políticos. Solo quiere que su personal tenga un espíritu de cuidar tan alto.

«Construiremos una gran familia de organización juvenil que será llenada por jóvenes que realmente tienen y luego construiremos un alma alta y un espíritu social. Para bajar en aldeas, regiones, provincias en todo el país. Ven a presente, ya sea asistencia directa o empoderamiento», explicó.

El programa de trabajo de gestión durante los próximos cinco años, dijo que Budi pronto se organizará en una reunión de liderazgo. Nuevamente pidió aportes relacionados con ella.

«Esperemos que más tarde siempre nos guiaremos, siempre nos aconsejarán y realmente podemos llevar a cabo nuestros deberes más tarde, para convertirnos en un hombre joven con alto espíritu social. Y presente para las personas que realmente necesitan. Son los pobres, ya sea que los niños que abandonen la escuela, sean realmente desplazados, personas con discapacidades y otras personas», explicó.

Al dirigir las ruedas de la organización en el futuro, dijo Budi, la organización juvenil se convertirá en un socio estratégico de varios partidos, incluido el Ministerio de Asuntos Sociales. Estarán presentes para fortalecer los programas planificados por el gobierno central.

Mientras tanto, el Ministro de Asuntos Sociales (Ministro Social) Saifullah Yusuf o Gus Ipul, felicitó y dio la bienvenida a la elección de Budi. Gus Ipul reveló que Budi era una figura que fue enterrada directamente de la organización juvenil en Indonesia. Por lo tanto, no hay un debate significativo en la elección de la mente.

«Pak Budi es una cifra que todos los administradores esperan, por lo que no hay muchos debates y todos estuvieron de acuerdo», dijo Gus Ipul.

Además de toda la gerencia, Budi puede ser suave para dirigir al organizador nacional, porque anteriormente se celebró una reunión preliminar informal. Hasta al final, Budi fue elegido en la reunión de trabajo nacional de Karang Taruna.

«(Budi fue elegido por consenso, según el mecanismo en Karang Taruna», explicó.

Además, Gus Ipul también agradeció a Didik y una gerencia anterior, quienes habían llevado a cabo sus deberes muy bien. Incluyendo el éxito en la organización de la reunión de trabajo nacional de Karang Taruna.