Budi Arie reveló los planes futuros después de no un Jabat del Ministro de Cooperativas.

Yakarta, Viva – Budi Arie Setiadi afirmó que no se sorprendió por la decisión del presidente Prabowo Subianto, quien revisó el gabinete y reemplazó su posición como Ministro de Cooperativas.

El puesto ahora es llevado a cabo por Ferry Juliántono, quien anteriormente se desempeñó como Viceministro de Cooperativas.

«Sí, nada debe sorprenderse, simplemente ordinario», dijo Budi Arie después de la ceremonia de entrega en Yakarta, el martes.

Budi Arie admitió que acababa de recibir la noticia alrededor de las 14:30 WIB el lunes 8 de septiembre. Antes de la inauguración de los nuevos ministros en el Palacio de Merdeka, el lunes 8 de septiembre, 8 de septiembre, Budi Arie acompañado de Ferry JuliANTONO estaba en la sala de la Cámara de Representantes VI Room para asistir a una reunión de trabajo y discutir los planes de trabajo y el presupuesto a las 10:00 WIB hasta 14.00 WIB.

Budi Arie dijo que respetaba la decisión del presidente y enfatizó que continuaría apoyando el liderazgo de Prabowo.

Cuando se le preguntó sobre los planes futuros después de no ser ministro, Budi Arie dijo que continuaría sirviendo a la gente.

«Somos leales a la gente. De la gente, por la gente, con la gente», dijo.

Con respecto a la posibilidad de obtener un nuevo puesto, Budi Arie era reacio a especular, porque era la prerrogativa del presidente. También sintió que no había necesidad de dejar un mensaje especial a Ferry, porque estaba seguro de que el sucesor había entendido muy bien los entresijos del mundo cooperativo.

El presidente Prabowo Subianto inauguró oficialmente el ferry Julianttono como el nuevo ministro de cooperativas en el gabinete rojo y blanco en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Ferry tiene un historial en varias organizaciones, especialmente en el sector cooperativo.

Desde 2019, se ha desempeñado como vicepresidente del Consejo Cooperativo Indonesio (DeKopin) y el Secretario de la Junta de Padres Cooperatorios (KUD) de la Unidad de la Villa desde 2018.

También está activo como presidente de la Junta de Supervisión Master Cooperativa Pondok Pesantren (Inkopontren), presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Padjadjaran y Secretario General del Liderazgo Central de Syarikat Islámico. En la actualidad, Ferry también es comisionado de PT Pertamina Patra Niaga. (Hormiga)