Budi Arie niega que Projo haya roto relaciones con Jokowi

Jacarta – Presidente General de la Organización de Voluntariado Projo, Budi Arie Setiadi negó los rumores de que Projo se había separado conexión con el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Así lo enfatizó Budi Arie en el III Congreso Projo en el Hotel Grand Sahid, en el centro de Yakarta, el domingo 2 de noviembre de 2025.

«Debido a que el desarrollo de esta noticia parece dar la impresión de que Projo ha roto relaciones con el Sr. Jokowi, no lo enmarquen (romper relaciones)», dijo Budi Arie en su discurso.

Luego enfatizó que Projo nació debido al espíritu de necesidad de un líder popular llamado Joko Widodo (Jokowi). También negó nuevamente que Projo se hubiera separado o roto relaciones con Jokowi.

«No se enfrenten a los niños de otras naciones. Este proyecto nació del espíritu de necesidad, el nacimiento de un líder popular llamado Sr. Joko Widodo (Jokowi)», dijo.

Por otro lado, Budi Arie explicó que cambiar el logo de Projo al no utilizar la silueta del rostro de Jokowi es parte de la transformación de la organización.

«Este cambio de logo es parte de la transformación de la organización Projo para responder a los desafíos y novedades de los tiempos. Posteriormente presentaremos el logo mismo para que surja la participación del público, luego habrá un nuevo logo de Projo», destacó.

Anteriormente se informó que la organización de voluntarios de Projo nombró a Budi Arie Setiadi como Presidente General de Projo para el período 2025-2030.

Esta decisión fue transmitida directamente por Freddy Damanik en la clausura del III Congreso Projo en el Hotel Sahid, en el centro de Yakarta, el domingo 2 de noviembre de 2025.

«Los resultados del acuerdo conjunto o aclamación de todos los participantes del tercer congreso de Projo decidieron nombrar a Budi Arie Setiadi como presidente del DPP de Projo para el período 2025 a 2030», dijo Freddy.

«Estoy de acuerdo», continuó.