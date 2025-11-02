Budi Arie informará de los resultados del III Congreso Projo a Jokowi y Prabowo

Jacarta – Mantenimiento Congreso III Projo se completó el domingo 2 de noviembre de 2025. Uno de los resultados es determinar Budi Arie Setiadi como Ketum Projo para el periodo 2025-2030.

Budi Arie dijo que su partido informará de los resultados del III Congreso Projo al séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

«Nos hemos comunicado con el Sr. Jokowi por teléfono, también le transmitiremos que en un futuro no muy lejano le informaremos de todos los resultados y recomendaciones del III Congreso de Projo», dijo Budi Arie a los periodistas en el Hotel Grand Sahid Jaya, el domingo 2 de noviembre de 2025.

Además de Jokowi, Budi Arie también informará de los resultados del III Congreso Projo al Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto.

«Más adelante entregaremos los resultados de este III Congreso como la forma más alta de foro organizativo, especialmente Projo. Presentaremos las recomendaciones y resoluciones al presidente Prabowo», dijo.

En este III Congreso de Projo se adoptaron cinco resoluciones. Primero, apoyar y fortalecer al gobierno de Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

En segundo lugar, apoyar y fortalecer la agenda política del presidente Prabowo y hacer que el presidente Prabowo sea un éxito en 2029.

«En tercer lugar, llevar a cabo la transformación organizacional en respuesta a los desafíos y cambios de la situación nacional», dijo.

En cuarto lugar, Projo, dijo Budi Arie, fomentará la política de unidad nacional. Finalmente, Projo ayudará al gobierno a hacer realidad la Golden Indonesia 2045.

«No debemos olvidar la gran agenda de este país, es decir, que debemos hacer realidad el sueño de una Indonesia dorada en 2045 de manera consistente y sostenible para que el progreso experimentado por Indonesia pueda medirse y dirigirse», subrayó Budi.