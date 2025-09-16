Budi Arie debería haber sido sospechoso en el caso de juego en línea de Kominfo

Yakarta, Viva – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menko Polhukam) Mahfud MD Hablé sobre la supuesta participación de la participación del ex ministro cooperativo Budi Arie Setiadi para asegurar el sitio Juego en línea (Judol) en el Ministerio de Comunicación e Información (Kominfo) que ahora ha cambiado su nombre a Komdigi.

Tasa de mahfud, si ve el desarrollo del caso y la evidencia pendiente, Budi Arie debería haber sido designado durante mucho tiempo como sospechar.

«Personal, he dicho repetidamente, si veo la construcción del caso publicado en el periódico y las actas del examen, de hecho, en mi opinión, debería haber sido sospechoso durante mucho tiempo», dijo Mahfud en un programa YouTube Leon Hartonocitado por Viva el miércoles 17 de septiembre de 2025.

El comienzo del caso de juego en línea en el Ministerio de Comunicación e Información

Mahfud explicó que este caso comenzó con el proceso de nombramiento de funcionarios responsables de bloquear los sitios ilegales. Según él, Budi Arie nombró a alguien que no tenía competencia, no a través de la selección abierta, incluso su formación educativa no fue examinada.

«Budi Arie dijo que su diploma no fue examinado, porque afirmó ser capaz de operar.

«Por lo tanto, se puede sospechar, si ese es el cerebro Budi Arie. ¿Verdad? El actor intelectual Budi Arie. Ya sabe que no tiene competencia», continuó.

Presunta participación y comandos no naturales

Además, Mahfud dijo que Budi Arie también dio instrucciones para que la persona que designó recibió un salario alto, aunque las reglas burocráticas no lo justificaron.

«Hasta que el Director General esté buscando un salario de la fuente de fondos operativos para el Director General de esta persona, porque Budi Arie se le dijo que diera un salario alto a pesar de que el estándar no estaba permitido en la burocracia», dijo.

Evidencia adicional: testigos y registros de CCTV

Además de la cronología del nombramiento de funcionarios, Mahfud también aludió a evidencia adicional del testimonio de los testigos examinados en marzo. Al testigo afirmó que se le pidió que entregara café, pero luego se sabía que los contenidos en el café no eran bebidas, sino dinero.

También se dice que la evidencia en forma de imágenes de CCTV ha estado disponible, lo que fortalece aún más la supuesta práctica ilegal detrás del caso de juego en línea de Kominfo.

«Ahora eso debería (Budi Arie) ser un sospechoso», dijo Mahfud.