Bucs GM revela un acuerdo de borrador que casi les costó Mike Evans

Ayer, el Bucaneros organizó un evento especial para estrenar un documental que celebra la 50ª temporada del equipo. Como parte del evento, jugaron extractos del documental, incluida una mirada detrás de escena Mike Evans Cruzando la marca de recepción de 1,000 yardas para la 11ª temporada consecutiva, empatando el miembro del Salón de la Fama Jerry Rice.

Terminaron el evento con un panel de discusión con leyendas de Bucs como Tom Brady, Mike Evans, Doug Williams, Ali Marpet, Jon Gruden y más. Durante la discusión, el gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, reveló que el equipo casi se perdió el receptor principal de todos los tiempos de la franquicia en Un intercambio de draft del día en 2014.

Los Buccaneers casi intercambiaron su selección de Mike Evans a Cleveland durante el Draft de la NFL 2014

Durante la temporada de fútbol universitario 2013, hubo pocos dúos mejores que Johnny Manziel y Mike Evans. Se conectaron 69 veces para 1,394 yardas y 12 touchdowns en el camino a una temporada de 9-4 y una victoria de Chick-Fil-A Bowl.

Parecía que el cielo era el límite para el dúo. Pero, dirigiéndose al Draft de la NFL 2014, los Buccaneers se habían enamorado de uno de ellos.

Según Jenna Laine de ESPN, durante la discusión, el gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, reveló que un equipo ofreció «un buen negocio» para intercambiar desde el número 8 al número 7 para seleccionar a Mike Evans. Luego le dijo a la multitud que se había enamorado de Evans, según los informes, le dijo a Evans: «De nada por no ir a Cleveland».

El gerente general de Bucs, Jason Licht, dijo que el día del Draft de la NFL 2014, un equipo no identificado, había ofrecido «un buen negocio» para pasar al No. 7. Lo consideró pero se había enamorado de Mike Evans. Luego le dijo a Mike: «De nada por no ir a Cleveland». (Los Browns seleccionaron el octavo) – Jennalaineespn (@jennalaineespn) 2 de septiembre de 2025

Afortunadamente, los Buccaneers mantuvieron el curso y seleccionaron a Mike Evans en el número 7 en general. 11 años y un Super Bowl después, está claro que tomaron la mejor decisión tanto para el equipo como para la carrera de Evans.

Tampa Bay contando con otro diamante del día del draft para elevar el cuerpo receptor

Mientras Chris Godwin se espera que regrese en algún momento a principios de la temporada, Jalen McMillan está «probablemente fuera por al menos la mitad de la temporada debido a una lesión en el cuello», según el escritor/editor senior de Buccaneers, Scott Smith, hoy. Al entrar en la temporada, novato Fue el retraso se une a Mike Evans como titular, según Tampa Bay’s Gráfico de profundidad de la Semana 1.

Según Smith, «no es terriblemente impactante» que Egbuka figura como titular. Smith escribió que Egbuka ha «impresionado constantemente al cuerpo técnico con sus manos pegajosas y de ruta».

Mientras que algunos cuestionaron su decisión de seleccionar a Egbuka dados sus agujeros más evidentes en defensa, varios draft expertos elogió la decisión Traer a un jugador que podría ser el sucesor de Mike Evans en el receptor abierto.

Kristopher Kristopher de Bleacher Report Me encantó el movimiento, escribiendo que el novato «agregaría una dimensión completamente nueva a la ofensiva de Tampa cuando él, Godwin y Mike Evans pueden unir el campo».

Knox continuó, escribiendo que «la estrategia de agregar un contribuyente inmediato en el receptor y luego lanzar múltiples dardos a la defensa fue lógica».

Los escritores y entrenadores se han entusiasmado con el desempeño de Egbuka en todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada, por lo que no sorprende que los Buccaneers le parezcan ayudar a liderar la ofensiva para comenzar la temporada. Si Egbuka puede convertirse en un artista consistente, los Bucs no deberían tener ningún problema con que Mike Evans le pase la antorcha cuando decide colgar los tacos.

Los gerentes generales no son perfectos, y Jason Licht ha recientemente Gone on the Record para admitir que.

Pero, una cosa es segura. Tomó la decisión correcta en la redacción de Mike Evans en 2014. Si Emeka Egbuka puede abordar la consistencia de Evans, Tampa Bay habrá encontrado otra gema del día del draft en el receptor abierto.