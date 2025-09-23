Bucs firma 437 libras DT Desmond Watson para practicar el equipo

El Tampa Bay Buccaneers necesario Desmond Watson Para perder peso si quería tener la oportunidad de hacer una lista de la NFL, esencialmente decirle al producto de la Universidad de Florida de 6 pies y 5 y 464 libras que no podían ponerlo en el campo en ese tamaño en buena conciencia.

Watson está de regreso con los Buccaneers después de adelgazar a 437 libras y ganar un lugar en el equipo de práctica.

“Bucs está firmando a los antiguos Gators DT Desmond Watson a su escuadrón de práctica » Reportero de Fox Sports NFL Greg Auman escribió en su cuenta X oficial el 23 de septiembre. «La perspectiva masiva ha cumplido sus requisitos para ponerse en forma y ahora puede practicar con el equipo».

Los Buccaneers echaron otro vistazo a Watson la semana pasada, cuando lo trajeron para un entrenamiento menos de un mes después de liberarlo.

«Bucs acaba de resolver Gators Dt Desmond Watson», Rick Stroud Rick Stroud escribió en X el 19 de septiembre. «Watson no ha sido firmado con el equipo de práctica ni nada. Como agente libre no reclutado, Pasé el campamento de entrenamiento y la pretemporada con los Bucs En la lista de enfermedades que no son de fútbol. Bucs juega a Filadelfia la próxima semana «.

Watson Curious perspectiva para Buccaneers

El tamaño de Watson lo convirtió en un prospecto de agente libre no reclutado de la NFL y atractivo de la NFL, pero nunca pudo participar en una práctica acolchada real para los Buccaneers, que lo mantuvieron marginado por su peso.

Watson se había mantenido en la lista de lesiones que no son de fútbol cuando el entrenador en jefe de los Buccaneers, Todd Bowles, intentó llevar el peso de Watson a lo que consideraba un número «manejable». Eso nunca sucedió y finalmente fue liberado el 25 de agosto, ya que los Buccaneers redujeron a su lista de 53 hombres.

«Bucs renuncia al tackle defensivo novato Desmond Watson, quien había estado en la lista de enfermedades que no son de fútbol en todo el campamento de entrenamiento». Reportero de Fox Sports NFL Greg Auman escribió. «Había necesitado bajar su peso, podría haberlo trasladado a Reserve-NFI, pero lo cortarán directamente. No irían a practicar el equipo en este momento».

Peso Hizo la sensación viral de Watson en Florida

El peso de Watson ha variado salvajemente desde que pesó 464 libras en el día profesional de Florida, que pasa de alrededor de 450 libras a tan bajas como 437 libras.

Watson hizo que el banco de 225 libras presione asombroso 36 veces en el día profesional y corrió la carrera de 40 yardas en 5.86 segundos.

«Hay) momentos en los que básicamente me muere de hambre y cosas así», Watson le dijo a Josh Peter de USA Today antes del draft. «Y dejaría caer peso, por supuesto, pero no me sentía seguro de esa manera. No me sentía fuerte, no me sentía rápido. Siento que en este momento es lo mejor que sentí con el proceso de perder peso».

El peso de Watson ha sido un tema de conversación constante desde que Plant City, Florida, nativo, pesó 440 libras cuando se inscribió en Florida en 2021.

Buccaneers necesitan ayuda en la línea defensiva interior

Los Buccaneers han tenido un inicio de 3-0 y podrían necesitar a Watson la lista de 53 hombres más temprano que tarde.

Eso se debe a que comenzará el liniero defensivo interior y la selección de la primera ronda de 2023 Calijah Kancey se perdió por la temporada después de que se rompió su músculo pectoral en una victoria sobre el Houston Texans en la semana 2.

Kancey lideró a los Buccaneers con 7.5 capturas en 2024.