Bucs ‘Bubble de la lista’ Wr Ryan Miller brilla en el debut de pretemporada

Mientras el Tampa Bay Buccaneers Podría tener el mejor grupo de receptores abiertos de la NFL en 2025, no todos los puntos en la posición de la lista de 53 hombres están escritas en PEN.

Es una apuesta segura que los Buccaneers deberán, y deberían, mantener 6 receptores abiertos. Hay 4 puntos fuera del tablero, automáticamente, con Mike Evans, Chris Godwin, Fue el retraso y Jalen McMillan.

Eso deja una pelea de perro absoluta para los 2 puntos finales entre Sterling Shepardnovato Tez Johnson, Trey Palmer, Dennis Houston, Kam Johnson y Ryan Miller.

Si bien Miller no está en la mayoría de las proyecciones de 53 hombres que han salido a este punto, amenaza con sacudir las cosas después de liderar a los Buccaneers con 6 recepciones para 66 yardas en 7 objetivos en una victoria de 29-7 sobre el Titanes de Tennessee en el primer partido de pretemporada.

Scott Reynolds de Pewter Report Ponga a Tez Johnson y Houston en esos 2 lugares el 8 de agosto.

«Johnson vence a Kam Johnson y Trey Palmer, quienes simplemente no pueden mantenerse saludables, y probablemente emerge como el regresador de despeje del equipo», escribió Reynolds. «Houston ha tenido en silencio un campo de entrenamiento constante y completa la posición del receptor en la lista inicial de 53 hombres».

Miller podría tener otros planes.

«Bucs mostrando su profundidad loca en las posiciones de habilidades», X usuario Jon Ledyard escribió el 9 de agosto «.Ryan Molinero y Sean Tucker se va.

«Mi primer cuarto de conclusión es que Ryan Molinero quiere hacer este equipo de fútbol » En Nick Geddes de 3 escribió en su cuenta oficial de X el 9 de agosto. «Dude solo hace jugadas».

«Ryan Molinero Va a hacer que sea muy difícil para estos otros WR de nivel inferior en los Bucs «, X usuario jt olson escribió el 9 de agosto. «Simplemente hace tantas pequeñas cosas bien».

“Hay menos oportunidad en WR para los Bucs que la mayoría de los equipos, pero Ryan Molinero está aquí afuera cada verano que lucha » Buc City escribió en su cuenta oficial X el 6 de agosto. «Nada más que respeto».

Carrera universitaria de registro, NFL Position Switch

Miller, de 6 pies 1 y 221 libras, fue el primer 3 veces estadounidense FCS en la historia de Furman como un ala cerrada, donde estableció el récord profesional con 28 recepciones de touchdown.

No fue reclutado en 2023 y se dio cuenta de los Buccaneers como agente libre no reclutado y cambió de posición al receptor abierto después de ejecutar la carrera de 40 yardas en 4.52 segundos en Furman’s Pro Day.

«Miller es una perspectiva intrigante que necesita demostrar que puede descubrir en el espacio contra una competencia sustancialmente mejor». Analista del borrador de la NFL Lance Decorative escribió en 2023. «Se está acelerando rápidamente en las rutas, pero necesita ser más difícil de alcanzar desde el punto de quiebre. Es duro con las capturas disputadas, pero lucha con las caídas de enfoque y trae lanzamientos fuera de cuadro. Miller no tiene muchos antecedentes de equipos especiales … pero podría tener suficiente talento para finalmente ganar un puesto de lista».

Miller pasó todo menos 1 juego de la temporada regular de 2023 en el equipo de práctica, pero fue puesto en servicio en 2024 después de una lesión que terminó la temporada en Godwin y una lesión en los isquiotibiales que dejó de lado a Evans durante un mes. En 11 juegos en 2024, Miller terminó con 12 recepciones para 128 yardas y 2 touchdowns.