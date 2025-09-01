Bucs All-Pro Winfield Jr. llamó al jugador más pagado de la NFL

Dentro de años, cuando miramos hacia atrás La carrera de Antoine Winfield Jr.Esperemos que 2024 sea el año al que señalamos como anomalía. La única vez que la seguridad talentosa no era del todo él mismo.

Hasta entonces, sin embargo, Winfield ha tenido una temporada baja completa para pensar y guisar y leer todos los titulares sobre cómo la temporada 2023, en la que se estableció como lo mejor de la NFL en su posición, fue solo la excepción y no la regla.

Esto se debe a que los hechos son, sin embargo, el buen Winfield fue en 2023, era igualmente tan malo (o simplemente no disponible) en 2024. Debido a que su temporada para olvidar se produjo inmediatamente después de firmar una extensión de contrato de 4 años, $ 84.1 millones, una que lo convirtió en el defensivo más rico en la historia de la NFL en ese momento, las voces de la disidencia solo se han vuelto más fuertes.

El acuerdo de Winfield incluyó $ 45 millones en dinero garantizado.

Brad Gagnon de Brad Report de Bleacher Incluso puso a Winfield en su lista de los «jugadores más pagados» de la NFL en 2025.