Bucs All-Pro Winfield Jr. llamó al jugador más pagado de la NFL

Dentro de años, cuando miramos hacia atrás La carrera de Antoine Winfield Jr.Esperemos que 2024 sea el año al que señalamos como anomalía. La única vez que la seguridad talentosa no era del todo él mismo.
Hasta entonces, sin embargo, Winfield ha tenido una temporada baja completa para pensar y guisar y leer todos los titulares sobre cómo la temporada 2023, en la que se estableció como lo mejor de la NFL en su posición, fue solo la excepción y no la regla.
Esto se debe a que los hechos son, sin embargo, el buen Winfield fue en 2023, era igualmente tan malo (o simplemente no disponible) en 2024. Debido a que su temporada para olvidar se produjo inmediatamente después de firmar una extensión de contrato de 4 años, $ 84.1 millones, una que lo convirtió en el defensivo más rico en la historia de la NFL en ese momento, las voces de la disidencia solo se han vuelto más fuertes.
El acuerdo de Winfield incluyó $ 45 millones en dinero garantizado.
Brad Gagnon de Brad Report de Bleacher Incluso puso a Winfield en su lista de los «jugadores más pagados» de la NFL en 2025.
«Winfield rompió el banco el año pasado después de interceptar seis pases para obtener los honores All-Pro del primer equipo en 2023, pero fue mucho menos productivo y eficiente cuando está saludable en 2024 y las lesiones se han convertido en una preocupación legítima», escribió Gagnon el 1 de septiembre. «El joven de 27 años ha perdido 16 juegos en los últimos cuatro años y ha estado tratando con los problemas de los pasajeros este verano. Winfield está en su carrera en su carrera en su carrera, y ahora ha perdido 16 juegos en los últimos cuatro años. Un comienzo difícil en el año 6, y está programado para ganar más de $ 55 millones en 2026 y 2027 combinados.
Los Buccaneers abren la temporada regular el 7 de septiembre en los Atlanta Falcons.
Las lesiones finalmente alcanzaron Winfield
Incluso antes de 2024, había señales de Winfield se dirigían hacia mayores problemas de lesiones.
Antes de la temporada de Breakout de Winfield en 2023 con 122 tacleadas, 6 balones sueltos forzados, 3 intercepciones, 6.0 capturas y 12 desviaciones de pasesSe perdió 4 juegos cada uno en 2022 y 2021 con lesiones. En 2022, Winfield se perdió 2 juegos con una lesión en el tobillo, la misma lesión que le costó 8 juegos en 2024.
La temporada pasada, la temporada de Winfield fue un estudio frustrante en los inicios y las paradas. Jugó en el primer juego de la temporada regular, se lastimó el tobillo y se perdió los siguientes 4 juegos. Regresó y comenzaba a jugar a su nivel All-Pro desde 2023 antes de que se lastimara el tobillo nuevamente y se perdiera los últimos 4 juegos de la temporada regular.
Sin Winfield, la secundaria de los Buccaneers fue tratado como el ninja de frutas, cortado en cortesos en cortesos en el grado más extremo.
Winfield necesita asumir el rol de liderazgo
Los Buccaneers usaron 2 de sus primeras 3 selecciones en el draft de la NFL 2025 en espaldas defensivas con Notre Dame Esquerosback Benjamin Morrison En la segunda ronda y el esquinero del estado de Kansas Jacob Parrish en la tercera ronda.
Ambos jugadores podrían prosperar con el liderazgo de Winfield. Parrish ya ha Obtuvo el lugar inicial de Nickelback Se dirigió a la temporada regular y Morrison eventualmente debería hacerse cargo de uno de los lugares iniciales de esquinero.
«Antoine WinfieldLa temporada 2024 fue un problema debido a múltiples lesiones, pero todavía hubo algunas jugadas muy buenas «. Reportero de la NFL Doug Farrar escribió en su cuenta oficial X el 4 de agosto. «Los Buccaneers Esperanza para el regreso del demonio que estaba cerrando las ofensas de todas partes en 2023, y puede haber sido la mejor seguridad de la NFL «.
