Tél Milwaukee Bucks Tengo solo dos jugadores de su equipo de campeonato 2020-21 en su lista para la próxima temporada: Giannis antetokounmpo y Bobby Portis.

Mientras tuvieron una carrera exitosa al equipo Primer título En 50 años, los Bucks han sufrido importante Cambio en los cuatro años transcurridos desde entonces, con una facturación drástica de la lista, perdiendo muchas de sus principales estrellas y jugadores impactantes.

Brad Botkin de CBS Sports Nami los dólares a ‘perdedor‘ de la temporada baja de 2025 no es un buen augurio para Antetokounmpo futuro con el equipo, en medio de rumores comerciales e informes de él siendo ‘de mente abierta‘ sobre explorar otras opciones fuera de Milwaukee.

«ANY Way You Cuttlo, esto es malo,« Botkin escribió. «Los movimientos han sido cada vez más desesperados después de vacaciones, pero este va más allá de la desesperación. Es Delusional, y los dólares lo pagarán por mucho tiempo, tal vez mientras mira a Giannis caminar de todos modos. «

Volación de la lista de Bucks desde 2021

Milwaukee no pudo retener Jrue Holiday, Jrisis Medleton, Brook Lópezy Donte Forenzo, El desmantelamiento de una lista que muchas esperadas esperaban en los próximos años, ya que todos ahora están en nuevos equipos, cada uno de los cuales fue una pieza clave en la carrera por el título de 2021.

También acaban de comprar Damian Lillard Después de dos temporadas fallidas, limitado por un Aquiles desgarrado En los playoffs de 2025.

Mientras que Antetokounmpo permanece Uno de los mejores jugadores de la NBAlos dólares no Tuve éxito en la construcción de equipos fuertes a su alrededor, en lugar de centrarse en crear espacio en el límite en lugar de ir a todo y asumir riesgos.

«TAquí hay movimientos desesperados y hay movimientos delirantes «, escribió Botkin.» Los Bucks renuncian a Lillard y estiran los $ 113 millones restantes de su contrato en los próximos cinco años para que puedan pagar Myles Turner $ 107 millones en los próximos cuatro calificados como este último. «

Nombrado una temporada baja «perdedor,» la franquicia enfrenta un punto de inflexión, con Antetokounmpo Posente partida inminente.

Mientras agregaron a Turner de su rival Pacers de Indianano pudieron hacer ningún otro importante movidos, ahora se pierden un verdadero armador, prometedores jugadores de rotación, o una lista general que puede ganar múltiples, si es queRonda de playoffs contra los mejores equipos en la Conferencia Este.

«TUrner es un bitter Brook López. Para eso, estás ¿Vas a pagar a Lillard $ 22.5 millones por cada uno de los próximos cinco años para no jugar para ti?» Botkin agregó. «En esta era del delantal de un centavo extremo pellizcando en toda la liga, llamar a esto un movimiento paralizante es un eufemismo. «

Milwaukee ha perdido en la primera ronda cada uno de los últimos tres años, y aunque Antetokounmpo ha Terminado Top-Four en la votación de MVP en cada uno de los último Siete años, buscan más de cerca la reconstrucción en lugar de competir por un título.

Giannis ‘ Futuro con el equipo

Todo esto los lleva a un importante Decisión: ¿Continúan construyendo alrededor de Antetokounmpo o lo cambian por lo que probablemente sería uno de los lances más grandes en la historia de la NBA?

En mayo, Shams Charania de ESPN informó Antetokounmpo fue ‘de mente abierta‘ sobre la posibilidad de explorar opciones fuera de los dólares, y él reiteró ese sentimiento en agosto.

Justo cuando el equipo no ha logrado mantener a los jugadores como Holiday, López, Lillard y Middleton, aunque el último retrocedió en su desempeño en la cancha, Quién es decir lo mismo no ¿Sucede con Antetokounmpo? Él tiene dijo que quiere competir por títulosPero en este punto, ¿parece esta lista de Bucks que tienen esa habilidad?

Antetokounmpo espera comenzar la temporada en Milwaukee, pero hay No hay garantía de que termine la temporada allí. Los equipos irán tras él, haciendo grandes ofertas que, en este momento, podrían ser el mejor movimiento para que la franquicia acepte e ingrese a un lleno reconstruir.

El tiene un Opción de jugador al final de la temporada 2026-27pero hay sin garantía, o incluso expectativa, que infierno Firme ese trato y manténgase en el futuro previsible después de eso. Antetokounmpo trajo un campeonato a Milwaukee, pero en este punto, ganar otro con su lista actual se siente casi imposible.

Los dólares no quiero perderlo por nada, por lo que su mejor opción podría ser intercambiarlo a un equipo como el Guerreros de Golden State, Clippers de Los Ángeleso Los Angeles Lakersque constantemente se encuentran cerca de la cima de listas de equipos que contienen títulos.