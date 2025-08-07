Buccaneers WR Sterling Shepard llamado ‘Candidato de Top Trade’

El verdadero Flex como gerente general de la NFL no siempre viene cuando las luces brillantes parpadean, como si estén en el Draft de la NFL o en el Primer día de agencia libre cada año.

A veces viene en la parte del trabajo «Muerte por mil cortes». Cuando encuentre las pequeñas pulgadas y las pequeñas ofertas aquí y allá que marcan la diferencia en una lista que nadie esperaba.

Tampa Bay Buccaneers El gerente general Jason Licht siempre ha parecido que es bueno en ambos: los grandes movimientos y los pequeños movimientos. Tiene la oportunidad de hacer que uno de esos movimientos de carrete hábiles y no resaltados, según Kristopher Kristopher de Bleacher ReportQuién piensa que Licht debería intentar comerciar con el receptor abierto de los veteranos Sterling Shepard.

Knox ha fijado a Shepard cuando el «candidato al comercio» de Tampa Bay se dirigió a la apertura de pretemporada de los Buccaneers el 9 de agosto contra el Titanes de Tennessee.

«Los Bucs volvieron a firmar a Shepard esta temporada baja, pero podría no tener un papel para él, incluso con Chris Godwin Aún recuperándose de una lesión en el tobillo que termina la temporada «, escribió Knox el 7 de agosto.» La elección de la séptima ronda del novato Tez Johnson y 2023 selección de sexta ronda Trey Palmer también están en la mezcla. Tampa podría permitirse ver si Shepard puede atraer algún interés en el mercado comercial. Moverlo ahorraría $ 1.5 millones en espacio de capitalización «.

La conexión universitaria única conduce a la NFL

Shepard se convirtió en un receptor de la NFL en sus últimas 2 temporadas en Oklahoma a través de un gran golpe de suerte: esos fueron los primeros 2 años de mariscal de campo de Tampa Bay Panadero Mayfield era el mariscal de campo titular de Oklahoma.

Después de poner 96 recepciones para 1,224 yardas y 10 touchdowns en sus primeras temporadas, números totalmente respetables, Shepard tuvo 137 recepciones para 2,200 yardas y 16 touchdowns en sus últimas 2 temporadas mientras atrapaba pases de Mayfield.

3 «¡Sterling Shepard, se zambulló! ¡Llegó a la zona de anotación o salió de los límites? Sterling Shepard toma un pase de Baker Mayfield 18 yardas para un increíble touchdown acrobático contra Tennessee en 2015. Oklahoma ganaría 31-24 #Oudna pic.twitter.com/f1nw4uzvbb – ¿Se despidieron a Brent Venables hoy? (@OUftBlCountdown) 30 de agosto de 2023

En su última temporada, en 2015, Shepard tuvo máximos de carrera de 86 recepciones para 1,288 yardas y 11 touchdowns y jugó su camino para convertirse en una selección de segunda ronda (No. 40 en general) por el Gigantes de Nueva York en el DRAF de la NFL 2016t.

Shepard pasó las primeras 8 temporadas de su carrera con los Gigantes: firmó un Extensión de contrato de 4 años y $ 41 millones en 2019 después de que tuvo máximos de carrera de 86 recepciones para 872 yardas en 2018. Firmó un contrato de 1 año de $ 1.34 millones para reunirse con Mayfield en los Buccaneers en 2024 y tuvo 32 recepciones para 334 yardas y 1 touchdown, luego volvió a firmar en un contrato de 1 año de $ 1.75 millones para 2025.

Bucs podría tener la habitación WR más apilada de la NFL

La razón por la que Shepard podría ser prescindible comienza con el Draft de la NFL 2025, donde los Buccaneers voltearon el guión y redactaron un receptor abierto en la primera ronda con el estado de Ohio. Fue el retraso En el número 19 en general y a pesar de las necesidades presionadas en el lado defensivo del balón, luego agregó otro receptor abierto con Johnson en la séptima ronda.

Si Tampa Bay no puede intercambiar Shepard, en realidad podrían terminar liberándolo como ya tienen Mike EvansGodwin, Jalen McMillan y Egbuka sobre él en el orden jerárquico. Agregue un ala cerrada prometedora en Cade OttonY es posible que no haya suficientes recepciones para todos.

«Mientras Tampa volvió a firmar a Shepard esta temporada baja, también usaron una selección de primera ronda en Emeka Egbuka y seleccionaron a Tez Johnson en la Ronda 7», escribió Knox. «Si Chris Godwin se recupere por completo de la lesión en el tobillo de la temporada del año pasado, Shepard podría ser prescindible. Tampa ahorraría $ 1.7 millones al liberarlo».