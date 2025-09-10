Buccaneers se enfrentarán a los tejanos cortos después de lesiones a los jugadores clave

El Tampa Bay Buccaneers escapó de su choque de la Semana 1 con el Atlanta Falcons Por la piel de sus dientes, ya que Younghoe Koo se perdió un posible gol de campo de juego que aseguró que los Bucs se aferren a ganar 23-20. No era un juego perfecto, pero no hay duda de que ser 1-0 es mejor que ser 0-1.

Las cosas no se volverán exactamente más fácil para Tampa Bay, ya que se adquirirán una difícil Houston Texans Equipo que recién sale de una pérdida decepcionante en la Semana 1. Sin embargo, parece que los tejanos no estarán en plena fuerza para este juego, lo que podría hacer que la búsqueda de los Buccaneers para recoger su segunda victoria del año sea un poco más manejable.

Cade Stover, Jake Andrews no jugará para Texans vs. Buccaneers

Houston abrió su campaña 2025 contra los Rams de Los Ángeles, y lucharon por ponerse mucho en el lado ofensivo del balón. Los Texans no lograron encontrar la zona de anotación en absoluto, conformando con tres goles de campo como su única fuente de puntos. Es difícil ganar cuando no se puede obtener touchdowns, y efectivamente, terminaron sufriendo una fea derrota de 14-9.

Puedes apostar que los tejanos estarán más motivados para obtener su primera victoria de la temporada en la Semana 2. Hacerlo contra los Buccaneers será una tarea alta, ya que tienen una gran cantidad de talento en ambos lados del balón. Y con un par de actualizaciones de lesiones aplastantes, la tarea de Houston se ha vuelto mucho más difícil.

En su derrota ante los Rams, los Texans perdieron ala cerrada Cade Stover y Jake Andrews en el camino debido a un par de lesiones. Stover está lidiando con una lesión en el pie, y Andrews recogió una lesión en la rodilla. Según el entrenador en jefe Demeco Ryans, ambos muchachos se perderán el tiempo con sus respectivas dolencias, ya que ellos No tomará el campo contra los Bucs.

«Stover se lastimó el pie, así que se perderá algo de tiempo», dijo Ryans el martes. «Realmente odio eso. Está jugando duro, físico, exactamente cómo quiere que se haga. Entonces, se perderá algo de tiempo. Tendremos que actualizar nuestra sala de ala cerrada desde esa perspectiva. [Jake] Andrews rodó el tobillo, por lo que será día a día. Veremos cómo va eso «.

Buccaneers que buscan saltar en los tejanos cortos

Con Stover fuera, eso significa que Dalton Schultz tendrá que dar un paso adelante en el ala cerrada para los tejanos. Y aunque no se espera que Andrews se pierda tanto tiempo como Stover, no se espera que esté listo para jugar el domingo, lo que empujaría a Jarrett Patterson a la acción. Si bien nunca querrás ver a los jugadores lesionarse en los deportes, también vale la pena señalar que esto cifra beneficiar a los Buccaneers en la Semana 2.

Sin embargo, tampoco es como si Tampa Bay estuviera en plena salud, ya que les faltan un par de jugadores ofensivos clave en el receptor abierto Chris Godwin y el tackle izquierdo Tristan Wirfs. Se las arreglaron para ganar sin ellos en la Semana 1, y buscarán hacer lo mismo en la Semana 2. Los Bucs y los Texans se enfrentarán el Sunday Night Football cuando se encuentren para su segundo juego de la nueva temporada.