Buccaneers reciben un mensaje fuerte en Jakobi Meyers de Raiders

Getty

El Las Vegas Raiders se encuentren en una situación obligada para salvar su temporada 2025 de la NFL. Si el plateado y el negro caen a 1-4, otros equipos en toda la liga estarán dando vueltas para ver qué jugadores pueden recoger en la fecha límite de intercambio.

A pesar de montar una racha de tres juegos perdedores, la Asaltantes Tenga varios jugadores veteranos que podrían atraer a un equipo para gastar el capital del draft para adquirirlos. Entonces, ¿quién podría estar en movimiento si Las Vegas pierde el 5 de octubre contra el Colts de Indianápolis?

En el 3 de octubre Edición de «CBS Sports HQ» Ryan Wilson de CBS Sports explicó por qué cree el Tampa Bay Buccaneers Debería estar en el veterano receptor abierto Jakobi Meyers.

Otro equipo que me vino a la mente eran el Tampa Bay Buccaneers«, Dijo Wilson mientras él comenzó a explicar Por qué Meyers sería ideal para Tampa Bay. «Tal vez Jakobi Meyers, que quería un nuevo acuerdo en Las Vegas, no lo entendió. Mike Evans ha sido golpeado. Bucky Irving no va a jugar esta semana, y podrían ciertamente Use un poco de ayuda receptor ancha ambos a corto plazo mientras Evans está fuera, pero también [he] a la larga es va a ser verdaderamente especial.

«Pero Jakobi Meyers es una máquina de producción, y puede hacer todo el trabajo sucio debajo. A medida que Baker Mayfield continúa refinándose después de dejar una situación en Cleveland y Carolina y [with] el Ramas Eso no funcionó del todo, encontró su hogar en Tampa Bay.

¿Los Raiders quieren voltear Jakobi Meyers para activos?

En septiembre, Tashan Reed de The Athletic declaró que no ve que la plata y el negro tengan conversaciones de extensión de contrato en la temporada con Meyers para asegurarlo en el futuro previsible. Como resultado, si el Asaltantes caer a 1-4, ¿podrían considerar una oferta de Tampa Bay?

«Estaría bastante sorprendido [if the Raiders extend Meyers]Solo porque cuando redacta a alguien como [Jack] Bech, que básicamente tiene las mismas habilidades que Jakobi Meyers, realmente no tiene sentido «. Reed dijo en «Foxboro Rush».

«Sería una cosa si Bech era Una selección de cuarta ronda, selección de quinta ronda, pero una selección de segunda ronda: esperas que ese tipo sea un titular, y esperas que pronto sea un titular.

«Ahora, ese es el caso. Realmente no tiene sentido tenerlo y Meyers alrededor. Me sorprendería bastante si extienden a Meyers en este momento, solo porque no parece sumar sus movimientos en la temporada baja «.

Los Raiders tienen la decisión de tomar

El 3 de septiembre, Meyers habló con los medios de comunicación y discutió cómo se desarrollaron las conversaciones de extensión del contrato entre él y Las Vegas.

«Pregunté; dijeron que no», dijo Meyers (H/T Charla de fútbol). «Ahí es donde se detuvo. Voy a seguir haciendo mi trabajo hasta que algo se agote de cualquier manera. No sé de qué manera va a ir, pero estaré listo para lo que sea».

Los Raiders pueden evitar cualquier conversación comercial de Meyers con una victoria en el camino contra el Pachos. Sin embargo, perder solo vería que el zumbido se hace más fuerte y pondría a la oficina principal en una situación en la que deben tomar una decisión a largo plazo si entra una oferta.