Buccaneers obtienen un gran impulso antes de la semana 3 vs. Jets: Informe

El Tampa Bay Buccaneers transmitió noticias positivas en el frente de lesiones antes de la semana 3 enfrentamiento con el Jets de Nueva York el 20 de septiembre, Vía ESPN NFL Insider Jeremy Fowler.

#BUCS Se espera que WR EMEKA EGBUKA, que es cuestionable (cadera, ingle), juegue el domingo vs. #Chorrospor fuentes. El novato tiene tres touchdowns en dos juegos. – Jeremy Fowler (@jfowlerspn) 20 de septiembre de 2025

«Bucs WR Emeka Egbuka, quien es cuestionable (cadera, ingle), se espera que juegue el domingo frente a los aviones, según fuentes», informó Fowler el sábado por la tarde. Agregar: «El novato tiene tres touchdowns en dos juegos».

No hace falta decir que esta es una actualización masiva para la ofensiva de los Buccaneers, que se habría quedado sin ser de juego si los creadores de juegos si Crucero no se adaptó.

Buccaneers GM Jason Licht parece un genio para redactar WR Emeka Egbuka en la ronda 1

La selección de Egbuka fue interrogada inmediatamente por muchos en la liga, no porque el prospecto del estado de Ohio fuera un mal jugador, sino porque el Cuerpo de WR de los Buccaneers se percibió como su fuerza número 1 antes de la selección.

En retrospectiva, obtener Egbuka en el número 19 en general fue un robo absoluto y otro movimiento de draft brillante del gerente general Jason Licht.

Con Chris Godwin’s La recuperación de lesiones tarda más de lo esperado y en un recipiente de segundo año Jalen McMillan Sufriendo una lesión importante durante la pretemporada, Egbuka ha sido invaluable, y también ha sido uno de los novatos con mejor desempeño en todo NFL.

Durante dos semanas, Egbuka tiene 8 recepciones para 96 ​​yardas y 3 touchdowns. El rango empatado primero en la liga en recibir touchdowns y empatado en 52º en recepciones totales. Su total de yardas es un poco más bajo y está empatado en el puesto 59.

De cualquier manera, el impacto de Egbuka ha sido enorme Mike EvansComo los Bucs son 2-0 a pesar de sus lesiones de receptor abierto. Espere que esos dos lideren la ofensiva el domingo, junto con los corredores Bucky Irving y Rachaad blancoala cerrada Cade Ottony veteranos WR Sterling Shepard y Ryan Miller.