Buccaneers obtienen buenas noticias en $ 71 millones DT antes de la semana 1

El Tampa Bay Buccaneers abrirá la campaña 2025 con un choque divisional contra el Atlanta FalconsY buscarán obtener una victoria sobre su mejor competidor en el Sur de la NFC. Sin embargo, antes del juego, hay cierta preocupación sobre el estado de lesión del tackle defensivo Star Vita Vea.

En los últimos años, Vea se ha establecido como uno de los linieros defensivos interiores más dominantes de la liga. Sin embargo, ha estado lidiando con una lesión en el pie en los últimos tiempos que ha lanzado su estado para la Semana 1 en el aire. El viernes, el equipo recibió una actualización positiva sobre Vea que aparentemente le ha abierto la puerta para que salga el campo el domingo.

Vita Vea regresa a la práctica para los Buccaneers

Los Buccaneers seleccionaron a Vea con la selección general No. 12 en el Draft de la NFL 2018, y después de un comienzo lento en los primeros años de su carrera, ha florecido en las últimas dos temporadas. Vea ha ganado un par de selecciones de Pro Bowl en 2021 y 2024, al tiempo que ha hecho un regreso tardío en 2020 después de perderse la mayor parte de la temporada para ayudar a Tampa Bay a ganar el LV Super Bowl.

En 2024, Vea disfrutó posiblemente la mejor temporada de su carrera, acumulando 42 tacleadas, siete capturas de su carrera y una desviación de un pase. La capacidad de Vea para llegar al mariscal de campo, al tiempo que obstruye los carriles por tierra, lo convierte en un jugador inmensamente valioso en la parte delantera de la defensa de los Bucs, y cree que juega un papel importante para el equipo una vez más en 2025.

La lesión en el pie de Vea ha sido objeto de cierta preocupación, y por una buena razón, ya que el defensor estrella perdió las dos primeras prácticas del equipo esta semana. El viernes, Tampa Bay recibió buenas noticias, como Vea volvió a la acción Con el resto de sus compañeros de equipo, que es un buen augurio por sus posibilidades de adaptarse a los Halcones.

«Buenas noticias para Bucs. DT Vita Vea ha vuelto a practicar después de perderse los últimos dos días con una lesión en el pie», compartió Rick Stroud, del Tampa Bay Times, en una publicación en X.

Buccaneers con la esperanza de que Vita Vea puede jugar en la Semana 1 vs. Falcons

Vea es el ancla de la línea defensiva de los Buccaneers, por lo que si no puede ir el domingo, eso obligará al resto del equipo a dar un paso adelante. Calijah Kancey y Logan Hall comenzarán junto a él en las posiciones del extremo defensivo, con Greg Gaines operando como la copia de seguridad de Vea, por lo que si la primera selección de primera ronda no puede jugar, Gaines se verá obligado a actuar.

Los Falcons son un signo de interrogación que ingresa a la nueva temporada, ya que nadie sabe cómo se verá su ofensiva con Michael Penix Jr. asumiendo bajo el centro. La defensa de los Bucs buscará darle un despertar grosero para comenzar la temporada, y la esperanza es que Vea estará en el campo para este juego. Incluso con su regreso a la práctica, valdrá la pena vigilar el estado de Vea en los próximos días mientras busca ser bueno para este concurso.