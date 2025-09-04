Buccaneers Luke Goedeke envía un mensaje sólido en la extensión del contrato

Para Tampa Bay Buccaneers Tackle Luke Goedeke, una extensión de contrato de $ 90 millones, no parece cambiar mucho.

El tackle derecho de los Buccaneers se abrió sobre la firma del acuerdo de cuatro años con $ 50 millones en dinero garantizado que lo convierte en uno de los tacleados derecho mejor pagados en la historia de la NFL.

Goedeke ha comenzado 30 juegos en las últimas dos temporadas, y junto con el tackle izquierdo superestrella Triston Wirfs, constituyen uno de los mejores tándems de tackle de la NFL.

WIRFS ocupó el puesto número 9 entre 81 tacleadas de clasificación por Pro Football Focus, y Goedeke obtuvo la distinción No. 30 con un grado de 73.7.

Dirigido por la línea ofensiva dominante, Tampa Bay anotó el cuarto más puntos por juego en la NFL hace un año (29.5), fue 10-7 y ganó la NFC South por cuarto año consecutivo.

¿Qué dijo Luke Goedke sobre su extensión de contrato?

La selección de draft de la segunda ronda de 2022 del centro de Michigan estaba programada para ingresar al último año de su contrato de novato antes de que él y los Bucs acordaron los términos en el acuerdo a principios de esta semana.

Pero a pesar de que su billetera ahora es gorda, Goedeke no espera que mucho cambie en términos de sus hábitos de gasto.

«Soy un tipo frugal», dijo Goedeke. «Soy un hombre simple por todas partes. Todavía tengo una fusión Ford».

Goedeke dijo que derrochó después de firmar su contrato de novato, un contrato de cuatro años y $ 6.2 millones en 2022, al tejer las ventanas, porque «era como una pecera. Hacía bastante calor allí».

Los Bucs bromeó que Goedeke obtuvo un préstamo de un compañero de equipo para pagar sus ventanas teñidas, y el mariscal de campo Baker Mayfield lo llamó «el jugador más barato del equipo». Sin embargo, todas las púas lúdicas no parecían afectarlo.

«No creo que realmente me haya golpeado», dijo Goedeke sobre su contrato. «Pero soy el mismo tipo día tras día. Todavía golpeando la tarjeta de tiempo todas las mañanas y golpeando e intenta ser el mejor compañero de equipo para tratar de ayudar a los Bucs a que un Super Bowl regrese a Tampa».

Pero a un lado todos los chistes, Goedeke habló honestamente sobre lo que significaba la inversión de los Bucs en él.

«Ha sido un torbellino», dijo Goedeke. «Todo el personal que hace que este lugar se vaya, todos tienen una pieza en toda esta terrible experiencia. No podría estar más agradecido y más agradecido que donde estoy hoy.

¿Qué dijo Luke Goedee sobre su progreso?

Goedeke habló con franqueza sobre sus luchas del año novato, donde luchó contra la lesión y jugó fuera de posición en el lado izquierdo después de ser principalmente un tackle derecho en la universidad.

«Donde he venido a donde estoy hoy, es un momento surrealista», dijo Goedeke.

Sin embargo, ha mantenido una perspectiva sobre su horrible grado 46.7 PFF en 2022 y cómo esa adversidad lo ha preparado para el éxito.

«Adversidad en la vida, vendrá el resto de mi vida, ya sea en la NFL, en la vida cotidiana», dijo Goedeke. “Hubo toneladas de días oscuros, pero tratando de mantenerse lo más positivo y realista posible y confiar en el proceso.

«El trabajo duro y la determinación me han llevado a donde estoy hoy, y así es como vi ese período de tiempo, como si solo fuera a trabajar mi cola y lo que pase sucede. Seré el mejor compañero de equipo que pueda ser».