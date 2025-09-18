Buccaneers agregan un tackle defensivo joven de 335 libras a la lista después de la lesión de Kancey

El Tampa Bay Buccaneers La defensa dominante de Run está obteniendo otro gran cuerpo en el medio a raíz de la lesión pectoral de Calijah Kancey.

Los Bucs firmaron el miércoles al liniero defensivo de 335 libras Elijah Simmons después de que Kancey fue puesto en IR con lo que podría ser una lesión que termina la temporada.

Kancey lideró a los Bucs con 7.5 capturas en 2024 y tiene 11.5 capturas en su carrera de tres estaciones desde que Tampa Bay lo seleccionó 19º en general en el draft de la NFL 2023.

¿Qué dijeron los Bucs sobre la lesión de Calijah Kancey?

Los Bucs han tenido una de las mejores defensas en la NFL en las últimas dos temporadas.

Tampa Bay (2-0) terminó entre los cinco primeros en yardas por tierra contra el juego en 2023 (95.3, 5to) y 2024 (97.8, 4to) y es quinto nuevamente en dos juegos, rindiendo solo 76.5 yardas por tierra contra el Atlanta Falcons y Houston Texans.

Kancey ha influido en esa faceta de la defensa de los Bucs, a pesar de su incapacidad de enfoque de pre-fútbol de 6-0, de 6-0 libras. Debido a su posición externa en el 3-4 de Tampa Bay, Kancey debe tener un menor impacto en el juego de carrera.

Sin embargo, Kancey ha sido un miembro notable y profundamente influyente de la destreza de pase del equipo. Según las estadísticas de ESPNKancey ocupa el cuarto lugar entre los linieros defensivos interiores en la tasa de victorias de pase-shush (14 por ciento) esta temporada.

El entrenador en jefe Todd Bowles entiende la influencia que Kancey tiene en la línea D interior del equipo, y aprecia el agujero que se va.

«Todos tienen que dar un paso al frente», dijo Bowles. «Obviamente, no podemos replicar lo que Kancey puede hacer por nosotros. Algunos de ellos tienen que jugar, algunos de ellos tienen que estar listos para el pase. Todos tienen que hacer su trabajo y solo tenemos que cubrirlo».

La lesión de Kancey significa que perderá al menos cuatro juegos, pero las lesiones pectorales tienden a demorarse más. Un PEC desgarrado generalmente se entiende como una lesión que termina la temporada, con cirugía y períodos de recuperación de seis meses, aunque Bowles también dijo que es demasiado pronto para especular si ese será el caso de Kancey.

«Un poco prematuro para eso», dijo Bowles sobre el período de recuperación de Kancey. «No estoy realmente seguro».

¿Quién es Elijah Simmons?

Simmons fue calificado por las estadísticas de la próxima generación de la NFL como un liniero interior de respaldo potencialmente sólido, y PFF lo calificó altamente, especialmente para defender la carrera, durante sus cinco años en la Universidad de Tennessee.

Simmons había estado en el Cardenales de Arizona Escuadrón de práctica, pero fue arrancado por Tampa Bay para unirse a su lista activa después de la lesión de Kancey.

Simmons jugó 55 juegos para los voluntarios y tuvo medio saco y ocho tacleadas por pérdida en ese lapso. Tuvo 59 tacleadas y tres pases defendidos en Knoxville.

Pero debido a su robusta estatura, Simmons parece menos un reemplazo verdadero para Kancey y más como el seguro de la vea, junto con el compañero de 300 liniero interior de más de 300 libras Greg Gaines.

El liniero defensivo novato Elijah Roberts parece más probable que vea a los representantes en ausencia de Kancey, ya que tuvo medio saco en la victoria de Tampa Bay sobre Houston. Bowles le ha gustado lo que ha visto del novato hasta ahora.

«Viene por semana», dijo Bowles sobre Roberts. «Estamos muy contentos con su habilidad atlética. Él entiende el esquema mucho mejor significa que puede jugar mucho más rápido. Cuanta más confianza gane, mejor vea que sale su habilidad y lo ha estado haciendo muy bien estas últimas semanas».