Buccaneeers pierden equipos especiales as te ko kieft a lesiones en la pierna

La reacción de Tampa Bay Buccaneers ala cerrada Ko kieft lo dijo todo.

Bloqueando una jugada de carrera para los Buccaneers en una victoria de regreso sobre el Jets de Nueva York En la semana 3, Kieft parece encenderse y retorcerse por detrás.

Tumbado en el suelo, Kieft golpea su puño en el suelo. Debe haber sabido entonces lo que todos los demás descubrieron hoy.

«Los bucs están poniendo ala cerrada Eso Brecha En la reserva lesionada con una lesión en la pierna, una pérdida clave en equipos especiales «, Reportero de Fox Sports NFL Greg Auman escribió en su cuenta oficial X el 23 de septiembre. «Hacen oficiales la promoción de DL Cervecero al 53 y al Firma de DL Desmond Watson y te Caden Sungn al escuadrón de práctica «.

El periodista del Tampa Bay Times, Rick Stroud, dio noticias de que probablemente sería peor para Kieft, 6 pies 5 y 265 libras, que solo perder un mes de juegos.

«Me dijeron que la temporada de Kieft es muy probable que haya terminado», Stroud escribió en su cuenta X oficial. «Nada oficial todavía».

Perder Kieft es el último de una serie de golpes corporales sufridos por los Buccaneers en su frente ofensivo. El guardia inicial, Cody Mauch, está fuera para la temporada con una lesión en la rodilla y $ 90 millones, el tackle derecho inicial, Luke Goedeke, está en la reserva lesionada después de lastimar su pie.

Ko Kieft resultó herido algunas jugadas antes del gol de campo bloqueado. Su reacción lo dice todo. Si bien no es una amenaza de recepción, es una pieza crítica en equipos especiales y en el juego de carrera. pic.twitter.com/5b0ruvsfas – Evan Closky (@ecloskywtsp) 23 de septiembre de 2025

Kieft escurra la carrera como jugador de rol clave

Kieft fue una selección de sexta ronda (No. 218 en general) por los Buccaneers en el 2022 Draft de la NFL Fuera de la Universidad de Minnesota y ha forjado las carreras más singulares de la NFL, un ala cerrada que no atrapa el balón apenas pero tiene un valor increíble para su equipo.

Antes de su lesión, Kieft había jugado en 53 de 54 posibles juegos de temporada regular con 19 aperturas y solo 8 recepciones para 82 yardas y 2 touchdowns.

Si bien su uso ofensivo ha sido alrededor del 20 por ciento de las instantáneas ofensivas de Tampa Bay, cada una de sus primeras 3 temporadas, casi exclusivamente en la línea de gol y los sets cortos de yardas, ha sido un incondicional de los equipos especiales y en el campo durante aproximadamente el 70 por ciento de los equipos especiales de Tampa Bay a lo largo de su carrera.

«Es Brecha ha sido un muy buen jugador de equipos especiales y un bloqueador robusto desde 2022 «, Fanático de Buccaneers Dijon Mustaza escribió en su cuenta X. «Para empeorar las cosas, con él y Mauch para la temporada, estamos fuera de los jugadores locos de color rojo por primera vez desde 2017. El error de lesión de esta temporada puede ser (improperio). Curar, Eso! «

Buccaneers agregan SEC destacado para practicar el equipo

Prieskorn, de 6 pies 5 y 250 libras, fue un Elección de todas las conferencias en 2 universidades diferentes. Fue una selección All-AAC en Memphis en 2022 con 48 recepciones para 602 yardas y 7 touchdowns, luego obtuvo honores All-SEC con Ole Miss en 2023 con 30 recepciones para 449 yardas y 4 touchdowns en solo 10 juegos.

En el Peach Bowl 2023, Prieskorn fue nombrado MVP ofensivo con 10 recepción para 136 yardas y 2 touchdowns en una victoria de 38-25 sobre Penn State.

Prieskorn, que también pasó tiempo con el Broncos de Denver Después de pasar no reclutado, terminó su carrera universitaria con 112 recepciones para 1,531 yardas y 14 touchdowns y jugó en 52 juegos de carrera.

Analista del borrador de la NFL Lance Decorative Prieskorn proyectado como una selección de la séptima ronda o agente libre preferido en su evaluación previa al draft.