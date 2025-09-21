Bubba Wallace regresa después de restablecer los puntos de playoffs de NASCAR

El reinicio de puntos de playoffs de NASCAR se ha convertido en la gran historia de la semana. Bubba Wallace Vio su fuerte plomo cortado durante la noche.

Ese cambio ha hecho que su pelea de playoffs sea mucho más dura. Pero Bubba Wallace no está desperdiciando energía en el debate. Su enfoque está en las carreras, no en las reglas.

Antes del reinicio, Bubba Wallace estaba sentado cómodamente. Con 50 puntos para el bien, parecía seguro dirigirse a la siguiente ronda. Luego vino el reinicio del sistema, y ​​en un destello, ese cojín cayó como Informado por Rajnish Kumar de esencialmente deportes.

Wallace admitió que lo vio venir.

«No, sabía que iba a venir. Sí, sabía al principio que tenía 50 años para lo bueno. Antes de la carrera, pensé: ‘¿Se restablecen los puntos?’ Maldición, lo hacen. Wallace dijo.

La caída hace que cada vuelta sea más importante. En lugar de correr con espacio para respirar, ahora está peleando en el borde de la zona de eliminación.

Wallace en el debate de los playoffs de NASCAR

Cuando se le preguntó sobre la justicia del sistema, Bubba Wallace dejó en claro que no quiere unirse a la charla.

«Puedes dejarme fuera de las conversaciones de formato. Si tengo un contrato y tengo un auto y tengo un equipo, todo esto, voy a ir a correr lo que sea y tratar de ser lo mejor de eso», explicó Wallace.

Para él, el objetivo es simple. El trabajo es aparecer y vencer al resto, sin importar cómo se ve el formato.

Corriendo sobre reglas

Bubba Wallace duplicó ese punto. Dijo que las carreras se trata de un esfuerzo en la pista, no sobre debates interminables.

«Podría dar dos mapas sobre cómo es, no descartar las opiniones de las personas, por supuesto, en absoluto. Escucho todo eso, pero tenemos un trabajo. Esto es lo que nos pagan por hacer, y se nos paga para vencer al resto, ¿verdad? Y una vez que haces eso, te vuelves genial. Genial, no importa qué formato sea». Dijo Wallace.

Esa perspectiva puede no cambiar las reglas de NASCAR, pero muestra su mentalidad. Wallace está bloqueando el ruido y centrándose solo en el rendimiento.

Una sugerencia, la misma determinación

Aún así, Bubba Wallace ha compartido un pensamiento en el pasado. Él cree que NASCAR debería permitir que los puntos de playoffs se lleven a través de cada ronda. De esa manera, los conductores que se mantienen consistentes durante la temporada se recompensan. En su caso, eso habría mantenido vivo su liderazgo de 50 puntos.

Pero incluso sin esa regla en su lugar, su postura es estable. El reinicio ha apretado la pelea, pero la resolución de Wallace sigue siendo la misma. Su enfoque es conducir rápido, correr inteligente y encontrar una manera de avanzar.

Para Wallace, el playoff de NASCAR no se trata de matemáticas o reinicios. Se trata de alinearse, ir de rueda a rueda y demostrar que eres el mejor.