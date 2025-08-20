BTS lanzará el evento global ‘Weeks’ en septiembre

Superestrellas de la música global Bts Están trayendo sus legendarias actuaciones en vivo a la pantalla grande este otoño con «BTS Movie Weeks», un evento teatral de dos semanas que verá cuatro de las películas de conciertos más famosas del grupo proyectadas en más de 2.000 teatros en más de 65 territorios. El evento está siendo presentado por Liberación de Trafalgar en asociación con Hitbe.

Desde el 24 de septiembre al 5 de octubre, la celebración cinematográfica exhibirá versiones remasterizadas de algunas de las giras más emblemáticas de BTS, ofreciendo a los fanáticos una experiencia teatral inmersiva mejorada con 4K visual y el sonido envolvente de 5.1 canales.

La primera semana de proyecciones contará con «BTS 2016 Live el momento más hermoso de la vida en el escenario: Epíloga remasterizado» y «BTS 2017 Live Trilogy Episodio III The Wings Tour The Final Remastered». La segunda semana presentará «BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself London Remastered» y «BTS 2021 Muster Sowoozoo Remasterizado». El evento culminará con maratones de conciertos disponibles en cines seleccionados.

Cada título representa un momento hito en el ascenso de BTS al estado de fenómenos globales. La gira «On Stage: Epíloga» abarcó 13 ciudades en siete países de Asia, capturando la narración de la serie más bella de la vida que resonó con los fanáticos de todo el mundo. La «gira Wings» abarcó 40 espectáculos en 19 ciudades de América del Norte y del Sur y Asia, consolidando la apelación internacional de BTS.

Quizás lo más significativo, la película de conciertos de Londres documenta el logro histórico de BTS como el primer acto que no habla inglés en realizar dos shows consecutivos con entradas agotadas en el Wembley Stadium los días 1 y 2 de junio de 2019, atrayendo a más de 120,000 fanáticos. Mientras tanto, «Muster Sowoozoo» capturó el innovador e innovador eje de la pandemia durante la pandemia, atrayendo a más de 1.33 millones de espectadores de 195 países para su celebración del octavo aniversario.

El evento teatral se produce cuando BTS se prepara para su muy esperado regreso a actividades grupales activas. Los siete miembros, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, fueron reunido en junio Después de completar su servicio militar obligatorio. El grupo ha revelado planes para presentar una nueva música en la primavera de 2026, acompañada de una gira mundial.

«Estamos orgullosos de llevar este evento único de festival a los cines de todo el mundo en asociación con Hybe, celebrando las legendarias actuaciones en vivo de BTS», dijo Marc Allenby, CEO de Trafalgar Lanzing. «La respuesta a los lanzamientos teatrales anteriores de BTS ha sido fenomenal, y creemos que la anticipación que rodea el regreso del grupo creará momentos inolvidables para los fanáticos en los cines de todo el mundo».

Desde su debut en 2013, BTS ha destrozado numerosos discos y ha recopilado seis singles Billboard Hot 100 No. 1 desde 2020. El septeto nominado al Grammy ha sido reconocido con elogios que incluyen Billboard Music Awards, American Music Awards (Artista del año 2021) y MTV Video Music Awards.