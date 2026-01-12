BTN tiene como objetivo recaudar fondos baratos de 5 billones de IDR mediante el cambio de marca de BTN Pos Savings

Jacarta – Banco PT Ahorros Negara (Persero) Tbk (BTN) cambió oficialmente el nombre y el logotipo de los productos e’Batarapos a BTN Savings Pos. que ha sido gestionado por PT Pos Indonesia (Persero). Este cambio es un esfuerzo estratégico para ampliar la inclusión financiera y al mismo tiempo acelerar el crecimiento de los fondos de bajo costo (CASA).

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que este paso fue diseñado para atraer a más jóvenes. Invitándolos a realizar transacciones en la aplicación Bale by BTN a través de la función sin tarjeta utilizando las instalaciones de Pos Indonesia repartidas en áreas 3T (desfavorecidas, fronterizas, exteriores).

BTN reintrodujo el producto de ahorro e’Batarapos que se lanzó con Pos Indonesia en 2005 y ha evolucionado hasta convertirse en BTN Pos Savings, una solución basada en tecnología para mantenerse al día con los tiempos cambiantes y facilitar que las personas realicen transacciones. bancario.

«Con este cambio de marca, BTN y Pos Indonesia esperan que cada vez más clientes en áreas 3T y la generación más joven, como la Generación Z, estén interesados ​​en usar transacción banca con funciones sin tarjeta que facilitan las transacciones. «Se espera que esta innovación haga que las transacciones bancarias sean más accesibles e inclusivas, aumentando así el crecimiento de fondos baratos en forma de ahorros y cuentas corrientes», dijo Nixon en Bandung, citado en su declaración del lunes 12 de enero de 2026.

Él explicó, cambio de marca Producto BTN Pos Ahorro, no es sólo un cambio de identidad. BTN está fortaleciendo la financiación minorista con el objetivo de recaudar fondos de bajo costo de hasta 5 billones de IDR durante el próximo año. Junto con la expansión masiva de los servicios bancarios digitales a zonas remotas de Indonesia.

«Impulsaremos este producto agresivamente. Nuestro objetivo es claro, hacia los 5 billones de IDR. Haremos campaña para ahorrar BTN Pos en las regiones porque casi todos los subdistritos tienen una oficina de correos con una ubicación muy estratégica. Esto es lo que estamos optimizando», enfatizó Nixon.

Nixon dijo que la función sin tarjeta reemplaza la forma convencional de transacción para los clientes de BTN en la oficina de correos, que les exige traer una libreta de ahorros para realizar transacciones. En la era digital que exige practicidad, los clientes simplemente utilizan la aplicación Bale by BTN para realizar transacciones en las oficinas de correos de toda Indonesia.