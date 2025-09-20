BTN Syariah fortalecerá los servicios en Aceh, preparándose para la transformación a BSN

Yakarta, Viva – Unidad de negocios Sharia de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn Sharia) planea agregar dos red Kantor en la provincia de Aceh. La expansión de la red de oficinas se lleva a cabo en línea con el plan de transformación comercial de BTN Syariah para convertirse en un Banco Nacional de la Sharia (BSN).

El director de banca de consumo BTN Hirwandi Gafar dijo que BTN Syariah tiene un total de 110 redes de oficinas en Indonesia. La red traerá una variedad de nuevos productos y servicios de banca digital sharia en ACEH.

«Agregaremos 2 redes de la oficina de BTN Syariah en Aceh. En la actualidad ya tenemos en Banda Aceh y Lhokseumawe y se agregaremos en Meulaboh y Langsa. Y nos multiplicaremos tienda digital de salida Además, «Hirwandi dijo en una conferencia pública en la Universidad de Syiah Kuala (USK) en Aceh, citado de su título, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Hirwandi continuó que el paso de expansión también estaba en línea con el plan de transformación BTN Syariah para convertirse en BSN. Después de convertirse en un banco comercial de la Sharia, agregó Hirwandi, BSN también innovará en el medio de la era de la interrupción digital al lanzar la bala móvil Syariah Bale. Se espera que este servicio facilite a la gente indonesia llevar a cabo una variedad de transacciones financieras con un principio de bendición y sharia de bendición.

Además de Bale Syariah, BTN también desarrollará su negocio en una línea financiación Gold, ahorros de oro, ahorros de WAQF, ahorros de Infaq, ahorros de Hajj y Umrah, ahorros de Qurban y financiamiento de múltiples servicios múltiples y múltiples servicios.

«Btn Syariah a fines de este año se transformará en un banco comercial de la Sharia llamado BSN, por lo que podrá desarrollarse mucho más rápido. Además de continuar administrando un negocio principal en el campo de las finanzas de la vivienda, también desarrollaremos una variedad de productos y servicios bancarios Sharia, incluidos los sectores financieros cuyas empresas están creciendo», explicó Hirwandi.

En la misma ocasión, también se lanzó la aplicación Myusk. Donde, BTN Syariah ha colaborado con la Universidad de Syiah Kuala como uno de los canales de pago para cada transacción en la aplicación. Además de apoyar a la USK a través de servicios bancarios islámicos calificados, Hirwandi también proporcionó conferencias públicas para que los estudiantes del campus más grandes de Aceh sean adaptables en medio de la interrupción digital.

Mientras tanto, hasta junio de 2025, BTN Syariah registró un activo por valor de Rp65.56 billones, un 18% más anual (año a año/interanual). A partir de junio de 2025, BTN Syariah también ha distribuido el financiamiento de RP48.46 billones, un 17 por ciento más y recauda fondos de terceros por valor de RP55.23 billones o creció 19.8%. Con este desempeño, UUS BTN logró una ganancia neta de Rp401 mil millones o creció un 8,3% interanual en junio de 2025.

Mientras tanto, hasta ahora el proceso de spin-off de BTN Syariah está dirigido a completarse a fines de 2025. Después de los spin-offs, BTN Syariah se unirá a BSN y cambiará su nombre al Banco Nacional de la Sharia.