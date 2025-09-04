BTN registra la presentación de hipotecas a través de Bale Properti sube casi un 150 por ciento hasta junio de 2025

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK registró la presentación KPR A través de Bale Properti, saltó casi un 150 por ciento hasta junio de 2025, alcanzando 27,900 presentaciones. En comparación con el mismo período del año pasado. Un total de 11,300 presentaciones.

Leer también: Abra la tienda digital en el IDX, BTN Give Banking Services 4.0



Director del Presidente Btn Nixon LP Napitupulu dijo que el logro refleja que se evalúa la propiedad de Bale cliente es una solución que simplifica el proceso de solicitud de préstamos de propiedad de viviendas (KPR).

«BTN continúa innovando de forma continua para Bale de BTN Como una solución a las transacciones financieras con una variedad de características para satisfacer las necesidades de los clientes de hoy «, dijo Nixon en un comunicado en Yakarta, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Leer también: Wamen Tiko revela las principales limitaciones del crédito doméstico MBR, esquema BTN GODOK de KPR cuestionando el corte



Explicó que Bale Properti es una característica diseñada para facilitar que las personas encuentren y tengan una residencia, sin la necesidad de venir a la sucursal. Los clientes pueden acceder a Bale Properti a través de Super App Bale por BTN y el sitio web oficial de BTN en btnproperti.co.id

Leer también: BTN Impresión Neta Beneficio 1.7 billones de semestre I-2025, mira la fuente



Nixon señaló que el número de usuarios (usuario) Bale por BTN había alcanzado los 2.7 millones hasta el final del semestre I-2025. A finales de este año, se espera que los usuarios de Bale penetren a 3,6 millones. También se espera que varios esfuerzos para mejorar la calidad de los productos y servicios tengan un impacto positivo significativo en la sostenibilidad del negocio BTN.

«Un buen servicio tendrá un impacto positivo en la satisfacción y la lealtad del cliente, así como mejorar los servicios a lo digital puede fortalecer la competitividad de BTN en medio de una competencia industrial cada vez más feroz», dijo Nixon.

Además, según él, uno de los esfuerzos realizados fue visitar viviendas en el Regency Tangerang, Banten, para escuchar las aspiraciones de los clientes. Esta visita fue hecha para coincidir con el Día Nacional del Cliente que cayó el 4 de septiembre.

La reunión con los clientes se llevó a cabo en Sutera City Housing, Tangerang, construida por MAS Group, un desarrollador de propiedad activo desde 2013. Nixon dijo que el Día Nacional del Cliente es un impulso para que BTN demuestre su compromiso de dar el mejor aprecio y servicio para los clientes.

Con el tema de este año titulado ‘Piensa en Costumer’BTN es firme en lugares a los clientes como aspectos esenciales e inseparables del desarrollo de su negocio.

«La satisfacción de las necesidades del cliente es nuestra prioridad y obligación. De modo que, en el impulso de este día nacional del cliente, el hogar de nuestro cliente se realiza para garantizar la calidad de la vivienda para suave el acceso a varios productos y servicios que pertenecen a BTN», dijo Nixon.

Agregó que BTN siempre estuvo abierto al aceptar las aspiraciones y los aportes de clientes y socios para mejorar los servicios de BTN, tanto las transacciones a través de las sucursales como a través de canales digitales.

«Cada aspiración y aportes de clientes y socios de BTN será la base para que continuemos logrando Excelencia en el servicio Lo mejor en cada actividad comercial, que va desde la provisión de productos y servicios de KPR hasta la gestión financiera y de inversión del cliente «, dijo Nixon.