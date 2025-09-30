BTN imprima una ganancia neta de IDR 2 billones a agosto de 2025

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK registró crecimiento registrado dos neto al 10.48 por ciento anual (interanual/YOY) hasta agosto de 2025. La compañía, que recopila una ganancia neta de alrededor de RP2 billones a agosto de 2025 o era de RP1.80 billones en el mismo mes del año anterior.

Basado en los estados financieros mensuales presentados en el sitio web oficial Btncitado, martes 30 de septiembre de 2025, mostró que el crecimiento del crédito y financiación y fondos de terceros (Dpk) En ese período alrededor de RP375.37 billones, un 5,66% interanual desde RP355.26 billones en el mismo período del año anterior.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que la compañía dirigió el crecimiento del crédito a fines de 2025 en el rango del 7-9 por ciento. Con varias políticas gubernamentales que apoyan el sector bancario y inmobiliario, así como la transformación comercial de BTN, Nixon cree que se proyecta que la posibilidad de realización aborde el límite superior del 9 por ciento.

«La posibilidad en realidad puede alcanzar el 9% (crecimiento del crédito a fines de 2025)», dijo Nixon.

Luego, DPK BTN creció de RP373.88 billones en agosto de 2024 a RP401.45 billones, un 7.37 por ciento interanual. Con el rendimiento del crédito y el DPK, a partir de agosto de 2025, los activos de BTN alcanzaron RP481.84 billones o crecieron 5.58 por ciento interanual de RP456.37 billones a fines de agosto de 2024.

