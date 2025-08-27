BTN Impresión Neta Beneficio 1.7 billones de semestre I-2025, mira la fuente

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK publicado dos neto que asciende a RP1.7 billones al final del semestre I-2025. Este logro creció en un 13,6 por ciento año tras año (año) en comparación con el mismo período del año pasado de RP1.5 billones.

Leer también: El gato de transacción bancaria de 6.5 millones de congregaciones HKBP, BTN, proporciona ahorros especiales al financiamiento de la propiedad.



Director del Presidente Btn Nixon LP Napitupulu explicó que el crecimiento de las ganancias netas de BTN fue respaldado por los ingresos por intereses crédito que aumentó un 23.5 por ciento interanual a Rp18.50 billones hasta junio de 2025. Este valor excedió el crecimiento de los costos de intereses de 2.3 por ciento de interanualización.

«En medio de varios desafíos macroeconómicos y una feroz competencia en la industria bancaria, BTN logró registrar la rentabilidad que mejoró gracias a la estrategia que se llevó a cabo de manera consistente y continuó llevando a cabo su función intermedia para impulsar la economía de las personas, especialmente desde el sector de la vivienda», dijo en su declaración en Jakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Eche un vistazo a la lista completa de directores nacionales de bancos islámicos



Dijo que el crecimiento produjo ingresos por intereses netos de Rp9.34 billones, un 55.1 por ciento interanual hasta el semestre I-2025. Además, el margen de interés neto (NIM) aumentó 139 puntos básicos (BP) a 4.4 por ciento a finales de junio de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado en un 3.0 por ciento.

Leer también: BVIS se convierte oficialmente en el Banco Nacional de la Sharia, Alex Sofjan Noor se convierte en director



En cuanto a él continuó, Relación de costo / ingreso (CIR) mejoró al nivel del 43.8 por ciento del 58.8 por ciento anterior. Esto muestra un proceso comercial cada vez más eficiente.

En términos de la adquisición de fondos públicos, los fondos de terceros de BTN (DPK) crecieron un 11,2 por ciento interanual a RP406.38 billones hasta el semestre I-2025 de RP365.38 billones en el mismo período del año pasado. La compañía señaló que la tasa del BTN DPK estaba por encima del crecimiento del DPK de la industria bancaria, que era 6.6 por ciento interanual a fines de junio de 2025.

Nixon explicó que el crecimiento de DPK BTN estaba en línea con los esfuerzos de la compañía para continuar fortaleciendo las máquinas de financiación, especialmente los fondos baratos (Cuenta de ahorro de cuenta corriente/Casa) Originario del segmento minorista y la institución.

El crecimiento de los fondos BTN baratos también es inseparable de los esfuerzos de la Compañía para intensificar la adquisición de nuevos usuarios y Bale por las transacciones de aplicaciones BTN. En general, el número de usuarios (usuarios) de Bale por BTN ha alcanzado los 2.7 millones hasta el final del semestre I-2025, un 68.8 por ciento interanual en comparación con el mismo período en 2024 de 1.6 millones.

Mientras que el número de balas por transacciones BTN ha penetrado 931.5 millones con un valor de transacción de Rp43.1 billones durante el semestre I-2025. Según Nixon, la oleada de Bale por parte de los usuarios de BTN refleja la confianza y la comodidad de la comunidad en la super aplicación que está diseñada para servir al ecosistema y estilo de vida residencial dinámico.

Mientras tanto, en términos de intermediación, la distribución del crédito y el financiamiento de BTN registró un creciente 6.8 por ciento interanual a RP376.11 billones hasta el primer semestre de I-2025, en comparación con el mismo período del año pasado de RP352.06 billones.

La distribución de crédito hasta junio de 2025 fue respaldada por el crecimiento de crédito y financiamiento al sector de la vivienda, que aumentó un 6.2 por ciento interanual a RP317.77 billones, así como préstamos no enhorebradores que aumentaron un 10,5 por ciento interanual a RP58.34 billones.

En el sector de la vivienda, las hipotecas subsidiadas aumentaron un 6.5 por ciento a Rp182.17 billones. Mientras que KPR no subsidiado en su conjunto creció un 8,8 por ciento a RP110.72 billones.

«BTN se compromete a continuar apoyando el Programa Nacional de Desarrollo de Viviendas al proporcionar acceso al financiamiento para la propiedad de la vivienda, incluso para personas de bajos ingresos (MBR) y participar en la mudanza de la economía del sector de la vivienda», dijo Nixon.

Junto con el crecimiento del crédito/financiamiento y los fondos públicos, BTN también registró un activo total de RP484.96 billones hasta el primer semestre de 2015. El número de activos creció 6.4 por ciento interanual en comparación con el mismo período del año anterior de RP455.60 billones.