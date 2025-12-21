BTN ha desembolsado alrededor de 10.000 millones de IDR en rocas para la recuperación de las víctimas del desastre de Sumatra

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) participar en actividades BUMNO Atención a las víctimas de desastres Sumatra movilizando también seis camiones ayuda de Kualanamu, Medan. La asistencia se centra en satisfacer las necesidades más urgentes de los residentes afectados, desde alimentos, agua potable hasta equipamiento para bebés y servicios de emergencia.

Hermita, directora de Banca Comercial de BTN, dijo que el valor total de la ayuda en casos de desastre que BTN había distribuido a la región de Sumatra alcanzó aproximadamente 10 mil millones de IDR. Esta asistencia no se da sólo en forma de logística, sino también de apoyo a las instalaciones de apoyo a la gestión de desastres.

«La asistencia que distribuimos incluye paquetes de alimentos básicos, comida rápida, equipo para dormir, leche y equipo para bebés, medicamentos, filtros de agua, agua limpia y apoyo para equipos pesados ​​como excavadoras, cocinas públicas, generadores y otras formas de asistencia», explicó Hermita, citada en su declaración del lunes 22 de diciembre de 2025.

La distribución de las etapas iniciales de la ayuda se prioriza con base en los resultados del mapeo de necesidades en campo, así como la coordinación con los gobiernos regionales y agencias relacionadas. Mientras tanto, el seguimiento y la preparación de las empresas estatales en otras zonas afectadas se siguen llevando a cabo continuamente para anticipar la evolución de la situación.

BTN envió seis camiones de ayuda desde Medan, dos camiones que contenían comida rápida con una carga total de alrededor de 16 toneladas, dos camiones que transportaban artículos para bebés como jabón, champú, pañales, gachas y leche para bebés con un total de 8 toneladas. Así como otros dos camiones que transportan agua potable para cubrir las necesidades básicas de los refugiados.

«Los dos camiones restantes transportan agua potable para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados», explicó Hermita.

Además de las entregas logísticas, BTN también instaló cocinas públicas en cuatro puntos afectados por las inundaciones, a saber, Pidie Jaya Regency, Aceh Tamiang Regency, Langsa City y Bireuen Regency. Específicamente en Pidie Jaya, BTN ha construido 11 tiendas de campaña que funcionan como campos de refugiados, cocinas públicas e instalaciones médicas de emergencia.

Hermita enfatizó que actualmente la empresa está prestando más atención a la región de Aceh después de observar condiciones en el campo que requieren un tratamiento rápido y coordinado.

«Continuamos monitoreando la evolución de las condiciones en las áreas afectadas. BTN también ha hecho lo mismo en varios otros puntos en Sumatra del Norte y Sumatra Occidental», dijo Hermita.